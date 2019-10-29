МИД пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии

Россия рассмотрит ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

«Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике», – передает ТАСС его слова.

Ранее во вторник сообщалось, что Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже. Дипломат покинул территорию страны после встречи с российским послом.