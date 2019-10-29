Россия опровергла обстрел военной полиции в Сирии

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, организованный Россией, опроверг сообщения об «обстреле» подразделения российской военной полиции на сирийском погранпереходе.

«Распространяемая в социальных сетях информация о якобы имевшем место обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода Дербисия сирийско-турецкой границы не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» слова представителя Центра.

В заявлении центра указывается, что попытки неустановленных лиц осуществить провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешны.

Объясняется, что рядом с российскими бронеавтомобилями на погранпереходе раздался хлопок от подрыва неустановленного взрывного устройства. Военные при этом не пострадали.

Ранее сообщалось, что при обстреле погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии пострадали шесть человек. В это время там проходила российская военная полиция. Утверждалось, что один из пострадавших – российский военнослужащий.

Также появились сведения, что обстрел якобы совершила турецкая сторона.