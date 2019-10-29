Российская военная полиция попала под обстрел в Сирии

В результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии пострадали шесть человек, в это время там проходила российская военная полиция, сообщило сирийское государственное ТВ.

Уточняется, что произошел артиллерийский обстрел, передает РИА «Новости».

Погранпереход находится на северо-западе провинции Хасеке. Он был обстрелян при проезде патрулей российской военной полиции. Ранены шесть граждан, сообщает телеканал Ikhbariya.

Аналитик Мутлу Чивироглу опубликовал видео с моментом обстрела. По его словам, обстрел вела турецкая артиллерия с турецкой стороны границы.

Turkish artillery hit Russian MPs who were patrolling Dirbesiye area short while ago. Turkey side of the border is Kiziltepe, Mardin #Syria pic.twitter.com/0u2CyGoiMk — Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 29, 2019

Также находящаяся в регионе итальянская журналистка Бенедетта Аржентьери сообщает, что ранения получили один российский военный и четыре мирных жителя.

Место инцидента входит в 10-километровую зону совместного российско-турецкого патрулирования.

Посол Турции Мехмет Самсар ранее заявил, что Анкара остается приверженной договоренностям с Россией по сирийскому Идлибу и продолжает тесно сотрудничать с Москвой по этому вопросу.