Посол заверил в приверженности Анкары договоренностям с Россией по Идлибу

Турция остается приверженной договоренностям с Россией по сирийскому Идлибу и продолжает тесно сотрудничать с Москвой по этому вопросу, заявил посол Турции Мехмет Самсар.

Самсар напомнил, что в 2018 году «между президентом Турции и президентом России господином Путиным были достигнуты договоренности и меморандум по Идлибу», передает РИА «Новости».

«Мы остаемся ему привержены, и мы тесно сотрудничаем с российскими властями по этому вопросу. Очевидно, что поддержание режима тишины в Идлибе будет иметь решающее значение с точки зрения эффективности совместных усилий с Россией и Ираном, в особенности в отношении политического процесса», – сказал посол.

Он подчеркнул, что Анкара решительно настроена на борьбу с терроризмом, берущим начало в Идлибе.

«Для долгосрочной стратегии борьбы с терроризмом необходимо отделить мирных жителей Идлиба от террористических организаций. Для этого необходимо соблюдение режима тишины», – добавил Самсар.

Посол добавил, что перед началом турецкой операции в Сирии были приняты меры для защиты гражданского населения и инфраструктуры.

«Целью планирования и проведения операции были элементы ПДС (Партия демократического союза), РПК (Рабочая партия Курдистана) и КОС (Курдские освободительные силы) и места их укрытия, позиции, оружие, транспорт и оборудование», – указал он.

Самсар также высказал мнение, что заявления о новом гуманитарном кризисе и новой волне миграции из-за турецкой операции были сделаны, чтобы обесценить усилия Анкары по борьбе с терроризмом.

Посол сообщил, что в рамках операции совместно с управлением по координации гуманитарных вопросов ООН были проведены работы по ремонту водоочистного сооружения в окрестностях Рас эль-Айна.

«Оно обеспечивает водой примерно 400 тыс. человек в окрестностях города Хасеке. Организация Красного полумесяца и Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) начали предоставлять гуманитарную помощь. И 15, 19, 22 и 23 октября в Телль-Абъяде и 18 октября в Рас эль-Айне раздавалась гуманитарная помощь, преимущественно – продовольствие и предметы гигиены. На северо-востоке Сирии гуманитарная помощь была доставлена приблизительно 20 тыс. человек», – отметил Самсар.

Напомним, Анкара отмечала, что меморандум о взаимопонимании по САР России и Турции реализуется по плану.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что Анкара приступит к новой операции в Сирии против курдов в случае, если те останутся в приграничной с республикой зоне безопасности.

Напомним также, что в сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

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