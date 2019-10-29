Кремль оценил разговор Путина с президентом Алжира

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нормальным разговор и.о. президента Алжира Абделькадера Бенсалаха и российского лидера Владимира Путина, в ходе которого Бенсалах заверил, что ситуация в Алжире находится под контролем.

«Это абсолютно нормальный разговор двух собеседников во время двусторонних встреч», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать реакцию в алжирских соцсетях, в которых пользователи назвали заверения Бенсалаха по ситуации в стране отчетом перед президентом России.

Песков напомнил, что в Алжире сейчас идет подготовка к выборам. По его словам, это естественно, что любой глава государства, «который возглавляет государство на постоянной или на временной основе», заверяет своих собеседников в том, что у него в стране все «абсолютно нормально, предсказуемо и в зоне правового поля».

«Вряд ли здесь можно говорить о каких-то отчетах», – заключил он.

Путин встречался с Бенсалахом во время форума «Россия – Африка» 24 октября в Сочи.

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