Генпрокуратура сообщила о росте преступности в России

Общее число зарегистрированных в России преступлений за девять месяцев 2019 года выросло на 2%, говорится в материалах Генпрокуратуры.

«В январе–сентябре на территории России зарегистрировано 1 521 683 преступления, что на 30 тыс. 804 больше, чем за аналогичный период прошлого года (на 2,1%)», – цитирует ТАСС материалы ведомства.

Рост зафиксирован в 48 субъектах, среди них Северная Осетия, Адыгея, Татарстан, Чеченская и Кабардино-Балкарская республики.

Вместе с тем в 37 регионах наблюдается обратная тенденция. В Ненецком автономном округе, Дагестане, Туве, Севастополе и Калужской области зафиксировали снижение числа преступлений.

42% всех зарегистрированных преступлений составляют хищения имущества. Количество тяжких преступлений выросло на 16,3%, особо тяжких – уменьшилось на 4,1%

Число людей, чьему здоровью нанесен тяжкий вред, сократилось на 5,1% – до 28,5 тыс. человек, а погибших – на 6,4% (18,3 тыс. человек).

Каждое седьмое преступление стало совершаться при помощи IT-технологий, отмечает ведомство.

«За январь–сентябрь 2019 года правоохранительными органами РФ зарегистрировано 205 116 (рост на 69,2%) преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, или в сфере компьютерной информации», – цитирует ТАСС материалы ведомства.

При этом преступления в IT-сфере составляют 13,5% от всего числа зафиксированных преступных деяний за указанный период (1,5 млн). С начала 2019 года предварительно расследовано 48,2 тыс. подобных преступлений.

В 2013 году было выявлено 11 тыс. преступлений с применением информационных технологий, в 2014 году – 44 тыс., в 2016-м – 66 тыс., в 2018-м – 174,6 тыс.

В октябре Генпрокуратура призвала принять межгосударственный документ по борьбе с киберпреступностью.