Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский совершил тайную поездку на передовую в Донбассе, сообщил экс-представитель Киева в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

Визит был совершен ночью, и это было чрезвычайно опасно, подчеркнул Бессмертный.

«Идет очередная серия кино на фронте. Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок?» – заявил экс-представитель Киева в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».

Бессмертный добавил, что люди, которые везли Зеленского на передовую, «не дружат с головой». По его словам, планирующие такие операции лица должны помнить о том, что Зеленский является главнокомандующим.

Когда именно украинский лидер совершил визит на передовую не сообщается.

Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое для обсуждения отвода войск и разругался с националистами. После этого главарь нацбатальона «Азов» пригрозил Зеленскому введением в Донбасс 10 тыс. бойцов.

Позже стало известно, что украинские националисты вывезли не все оружие из поселка Золотое-4, хотя МВД Украины подтвердило вывоз вооружения.

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