Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторника вырос на 4 копейки – до 63,79 рубля, курс евро опустился на 2 копейки – до 70,75 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снизился до 61,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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