Бутина вернулась в Барнаул

Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после 18-месячного заключения в американской тюрьме, прилетела в Барнаул, сообщают информационные агентства.

Бутина летела домой из Москвы вместе с отцом. В Барнауле их ждали мама и бабушка россиянки, передает РИА «Новости».

Как заявил отец девушки, они «счастливы, что дома», но «очень устали от такого внимания».

Сама Бутина поблагодарила присутствующих за встречу и покинула здание аэропорта.

По словам отца, в ближайшее время она собирается отдыхать и общаться с семьей.