Пентагон отчитался о состоянии пса - ликвидатора аль-Багдади

Служебный пес американских военных, который пострадал в ходе операции по уничтожению главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, выздоравливает, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«Собака легко ранена и находится на пути к полному выздоровлению», – приводит словам Милли РИА «Новости».

Он добавил, что имя собаки не раскрывается, военные также не покажут фото пса. «Собака пока еще находится на театре военных действий... Мы защищаем ее личную информацию», – добавил генерал.



Президент США Дональд Трамп в ходе выступления с заявлением о ликвидации аль-Багдади в Сирии, отдельно остановился на «прекрасном псе». Президент отметил, что пес отлично выполнил боевое задание.

Напомним, Трамп ранее заявил, что главарь ИГ* был ликвидирован в ходе спецоперации в сирийском Идлибе. Минобороны России потребовало от США прямые доказательства ликвидации главаря ИГ.