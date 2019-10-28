Историки заявили о возможности успеха атаки британской легкой кавалерии под Балаклавой

Балаклавское сражение в ходе Крымской войны 1853-1856 годов принесло русским войскам незначительную победу, но были и другие варианты исхода сражения, в том числе по-другому могла завершиться атака легкой кавалерии, пишет австралийский журналист Майкл Армстронг в журнале Conversation.

Перевод представлен «Иносми.ру».

Армстронг пояснил, что для исследования использовал специальную математическую модель атаки британской кавалерии на русские орудия. Эта модель, по его утверждению, основана на проведенных ранее исследованиях морских сражений с участием крылатых ракет и авианосцев.

В материале приводится несколько «неудачных» сценариев использования кавалерии, при которых британцы понесли бы потери на несколько десятков процентов больше.

«В любом другом варианте атаки и без того большие британские потери оказались бы еще больше. Реальная атака [командующего кавалерией лорда] Лукана в этом отношении оказалась «наименее плохой», – отмечается в статье.

Автор пояснил, что в случае, если бы Лукан правильно исполнил приказ, исходивший от командующего армией лорда Раглана, то войска понесли бы наибольшие потери.

При этом существует и вариант, при котором британские войска могли победить в сражении. Для этого Лукану необходимо было начать атаку, но затем «почти остановить» ее, указал исследователь.

«На самом деле, это единственный вариант, который мог бы сработать. Если бы обе бригады были бы направлены вдоль долины, то большинство выживших при продолжении сражения оказались бы в наиболее выгодном положении», – говорится в тексте.

Балаклавское сражение произошло 25 октября 1854 года, сражение проходило между русскими войсками с одной стороны, и союзными силами Франции, Турции и Британии – с другой.

Число союзных войск составляло до 20 тыс. человек. Число войск Российской Империи – до 16 тыс. человек.

Потери союзных войск составили 740 человек, русских войск – 131 человек.

В ходе Балаклавского сражения произошла знаменитая атака британской легкой кавалерии на укрепленные позиции российских войск.