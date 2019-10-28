Во Франции бывший военный бросил бомбу в мечеть

Во Франции 60-летний мужчина открыл огонь перед мечетью в Байонне (департамент Атлантические Пиренеи) и метнул в здание бомбу, пишут СМИ.

Полицейские задержали подозреваемого, ранения получили два человека 84 и 87 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Actu17.

Нападавший попытался скрыться, его задержали перед собственным домом. В его автомобиле позже обнаружили баллон с газом.

Причины нападения не называются, сообщается, что мужчина – бывший военный.

В июле во Франции на автозаправке застрелили троих человек.