Во Франции на автозаправке застрелили троих человек

В коммуне Ольюль на юго-востоке Франции в результате стрельбы на заправке трое человек погибли, один получил ранения, сообщают местные СМИ.

Как передает местная газета Var Matin, в воскресенье около 20.00 по местному времени (21.00 мск) рядом с заправочной станцией произошла стрельба. Среди погибших одна женщина передает РИА «Новости».

На месте работают полицейские и спасатели.

Напомним, в начале июля 2018 года во французском Нанте вспыхнули беспорядки после убийства полицией 19-летнего водителя, который отказался подчиниться правоохранителям.