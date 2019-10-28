Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат хотел перейти на контракт

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь человек в войсковой части в Забайкальском крае, хотел служить по контракту, рассказали в администрации поселка Вагай Тюменской области, где живет его семья.

«Он (отец – прим. ВЗГЛЯД) документы буквально дня за три (до инцидента) отправил ему (срочнику – прим. ВЗГЛЯД) заказным письмом. Все документы – и дипломы, все-все, что он просил, именно для службы по контракту. В июне он призвался, четыре месяца прослужил. Там, видимо, заранее документы надо отправлять (для службы по контракту)», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам представителя администрации поселка, Шамсутдинов не жаловался отцу на службу в армии. «Все нормально, на службу не жаловался. Отец говорил, что (в последнее время при разговоре – прим. ВЗГЛЯД) не понравился он (сын – прим. ВЗГЛЯД) ему, голос его, но жаловаться он не жаловался. И куда-то он еще деньги просил переводить – сколько, не знаю. Свою карточку потерял», – сказали в администрации.

Напомним, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. В результате погибли восемь человек. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства. Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза.