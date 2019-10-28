Путин потребовал ускорить строительство дорожной развязки в Химках

Президент Владимир Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым потребовал ускорить работы по строительству транспортной развязки в Химках.

«В апреле … вы дали поручение по поводу проектирования и строительства. Проектирование завершено, в нашу областную экспертизу мы сейчас проект завели и до конца года объявим конкурс и определим победителя. Таким образом, мы начнем строить ее если не в последний месяц этого года, то в начале следующего точно начнем», – заявил губернатор, слова которого приводятся на сайте Кремля.

По его словам, технологический срок строительства составляет около двух лет. «В 2021 году, как Вы нам и указывали, мы должны развязку сдать», – добавил Воробьев.

По его словам, самое сложное при строительстве в городе развязки – это подготовка территории. «Но мы к этому тоже готовы: и энергетики, и газовики идут навстречу, понимают важность», – отметил глава региона.

«Люди ждут, Андрей Юрьевич, поэтому нужно ускоряться», – сказал российский лидер, выслушав доклад Воробьева.