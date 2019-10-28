CAS дисквалифицировал двух российских легкоатлеток после перепроверки проб

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российских легкоатлеток Наталью Гущину и Анну Назарову после перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2012 года, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

36-летняя Гущина, специализирующаяся в беге на короткие дистанции (100 м, 200 м и 400 м), дисквалифицирована на четыре года с момента временного отстранения (27 марта 2017 года), 33-летняя прыгунья в длину Назарова (после замужества взяла фамилию Кляшторная) дисквалифицирована на два года с момента временного отстранения (17 мая 2017 года). Таким образом, срок ее дисквалификации уже истек, передает ТАСС.

Гущина является чемпионкой мира 2008 года в помещении (эстафета 4 по 400 м), победительницей чемпионата Европы 2006 года (эстафета 4 по 100 м) и серебряным призером того же турнира на дистанции 200 м. Назарова (Кляшторная) стала чемпионкой Универсиады 2011 года и победительницей чемпионата Европы среди спортсменов не старше 23 лет (2007).

Членство легкоатлетической федерации России было приостановлено еще в 2015 году после допингового скандала. Дисквалификация подразумевает, что российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые соответствуют критериям IAAF.

В декабре 2018 года IAAF продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики.

Напомним, в сентябре Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала 18 российским легкоатлетам в получении нейтрального статуса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД