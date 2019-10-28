На главу МИД Германии ополчились за «раболепство» перед Турцией

Немецкие политики жестко раскритиковали министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который, по их словам, проявил «раболепство» в ходе последнего визита в Анкару, пишет Der Tagesspiegel.

Маасу «задали сильную головомойку» после того, как тот «оставил в дураках» свою коллегу по правительству, министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает ИноТВ содержание публикации немецкого издания.

Автор статьи Георг Измар напомнил, что Маас является главой немецкой дипломатии. «В ходе визита в Анкару рядом с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу он, однако, вел себя крайне недипломатично», – подчеркнул он, отметив, что такое поведение главы внешнеполитического ведомства было проявлено не к стране, «которая нападает на курдов на севере Сирии, убивает и вынуждает десятки тысяч людей оставлять свои дома», а к Аннегрет Крамп-Карренбауэр, «которая хочет создать зону безопасности под защитой «голубых касок» ООН и тем самым остановить страдания населения».

«Везде нам говорят, что это нереалистичное предложение. У нас не было времени обсуждать вещи, которые носят скорее теоретический характер», – заявил Маас в Анкаре об инициативе своей коллеги.

«Глава МИД ФРГ столь раболепно бросился на шею партнеру, который в Сирии нарушает международное право и поддерживает Россию в ее опасных играх за власть. И это сильный удар по интересам Германии и Европы», – констатировал член фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Бранд.

В свою очередь, главу комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена заявления Хайко Мааса в Анкаре и вовсе шокировали, подчеркивает автор статьи. «Это постыдный момент для немецкой внешней политики, – прокомментировал ситуацию Реттген в интервью Der Tagesspiegel. – Турция вторглась в Сирию и тем самым нарушила международное право, а глава МИД Германии едет в Анкару лишь для того, чтобы его там убедили, что международная зона безопасности под контролем ООН вместо турецкой оккупации – это плохая идея».

По мнению эксперта по обороне Свободной демократической партии Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ситуация с главой немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасом является «катастрофой».

По ее словам, сначала министр иностранных дел ФРГ не предпринимает никаких действий, а потом «с легкостью делает вид, что никакого международного права Турция не нарушала». Все случившееся просто «постыдно», а назначение Хайко Мааса на пост главы МИД Германии «было большой ошибкой», заявила Штрак-Циммерман.



23 октября сообщалось, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал идею главы минобороны страны и председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании в Сирии международной зоны безопасности.

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