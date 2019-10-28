Названы регионы с самой низкой безработицей

По итогам июня-августа самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве, а самый высокий – в Ингушетии. В целом же в 38 регионах России уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.

Согласно результатам исследования, проведенного РИА «Новости» на основании данных Росстата, уровень безработицы в среднем по России в июне – августе 2019 года составил 4,4%, сократившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом в августе 2019 года уровень безработицы составил 4,3%.

Лидерами рейтинга стали: Москва с уровнем безработицы 1,3%, Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%), Московская область (2,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (2,9%). Низкие уровни безработицы в данных регионах находят отражение и в низких показателях коэффициента напряженности на рынке труда – численности безработных на сто открытых вакансий.

В Ямало-Ненецком автономном округе на 100 открытых вакансий, о которых заявили работодатели в региональную службу занятости населения, приходится 57 безработных, в Москве – 79 безработных при значении этого показателя по России в целом – 189 безработных на 100 открытых вакансий.

В шести российских регионах уровень безработицы превышает 10%. Это республика Ингушетия (26,2%), Чеченская Республика (13,4%), Республика Северная Осетия-Алания (12,6%), Республика Дагестан (11,7%), Республика Тыва (10,7%) и Республика Алтай (10%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четырех регионах уровень безработицы снизился, но заметнее всего – в Республике Тыве.

По итогам июня-августа 2019 года в 56 российских регионах уровень безработицы снизился, в 8 – не изменился и в 21 регионе вырос по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Лидером по положительной динамике стала Республика Тыва, где уровень безработицы сократился на 8,3 процентных пункта.

Напомним, уровень безработицы, зафиксированный Росстатом в августе, находился на самых нижних уровнях за последние два года – 4,3% относительности общей численности рабочей силы в России.