Московским водителям посоветовали срочно менять резину

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина посоветовала столичным автолюбителям срочно менять резину из-за приближающегося похолодания.

По словам эксперта, неделя начнется с серьезного понижения температуры воздуха. В Москве похолодает сразу на восемь и более градусов. Уже ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики прогнозируют ночные заморозки, сообщает «Российская газета».

На дорогах возможно образование гололедицы. В связи с этим Паршина настоятельно рекомендует заняться заменой летних шин на зимние, чтобы снизить риск аварийности.

Отмечается, что циклоны, проходящие по северу, начнут приносить холод и в другие регионы европейской части страны.

Напомним, в начале октября в Гидрометцентре призвали не ассоциировать автомобильные шины с женской обувью.