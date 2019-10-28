На выборах президента Аргентины победил кандидат от оппозиции

Президент Аргентины Маурисио Макри поздравил оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на выборах главы государства.

По словам действующего президент Аргентины, он «только что звонил» своему сопернику на выборах, чтобы поздравить его и пригласить на встречу для обсуждения передачи дел, передает ТАСС.

«Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса», – сказал Макри во время выступления перед своими сторонниками.

В воскресенье граждане Аргентины выбирали одного из шести претендентов на высший государственный пост страны. На участки для голосования пришли 80,84% избирателей.

По данным Национальной избирательной палаты, после подсчета голосов с 90,92% участков за оппозиционного кандидата Фернандеса, представляющего левоцентристскую коалицию, проголосовали 47,82% избирателей. За действующего президент Аргентины, представляющего правоцентристские силы, было отдано 40,67% голосов.

Для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо было набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составит не менее 10 процентных пунктов.

Мандат избранного президента вступит в силу с 10 декабря.

Напомним, в августе Фернандес обвинил МВФ в ухудшении экономической ситуации в Аргентине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии проблем Аргентины на Россию и Украину.