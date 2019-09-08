Очередное разорение Аргентины отразится на России и Украине

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8 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Индийский лунный проект закончился без России провалом

Индийский лунный модуль пропал бесследноФото: isro.gov.in
Очередной громкий космический проект закончился провалом - Индии так и не удалось посадить свой аппарат на поверхность Луны. Возможно, одной из причин неудачи стал отказ Индии от сотрудничества с российскими специалистами. По крайней мере, именно они предупреждали Индию о наиболее рискованных элементах полета. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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У нас есть неотменяемая Россия

Андрей Бабицкий, журналист
Пытаясь что-то радикально поменять, важно помнить, что у нас есть неотменяемая Россия. Которую пытались пару раз упразднить, но из этого мало что вышло. Россия уже есть, она навсегда. И с этим надо, наконец, смириться. Подробности...
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Что нам делать с братьями

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Пока мы не начнём устанавливать свои режимы в странах, которые считаем дружественными, а будем лишь всхлипывать о том, что где-то очередной неблагодарный народ опять назвал нас «оккупантами», мы будем продолжать проигрывать. Подробности...
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Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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              Очередное разорение Аргентины отразится на России и Украине

              Последние несколько десятилетий в экономике Аргентины повторяется один и тот же сценарий – дефолт после краткого роста   8 сентября 2019, 13:47
              Фото: Diego Giudice/ASSOCIATED PRESS/ТАСС
              Текст: Михаил Кувырко

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              Аргентинская экономика вошла в пике – национальная валюта падает, биржи лихорадит, введены ограничения на покупку долларов населением. Почему стране грозит очередной за последние годы дефолт, как это связано с политическим кризисом в Аргентине и какое значение все это имеет для России и Украины?

              Очередной черный день для аргентинского песо настал еще 12 августа, когда эта валюта рухнула к доллару почти на 18% – с 45 до 53 песо за доллар, а спустя три дня за один доллар давали уже 60 песо. Одновременно аргентинский фондовый индекс Merval упал почти на 38%.

              Экстренная распродажа резервов Центробанка Аргентины помогла всего на несколько дней: немного сдав назад, песо к концу августа вернулся к 60 пунктам за доллар. 1 сентября стало известно о введении в стране валютного контроля – физическим лицам можно покупать не более 10 тысяч долларов в месяц, а новый министр финансов Эрнан Лакунса заявил о готовности начать переговоры с МВФ по пересмотру сроков погашения долга страны. Эти действия несколько успокоили рынок – 3 сентября за доллар давали уже 55,7 песо.

              Столь драматические события в финансовой сфере стали прямым отражением перипетий аргентинской политики. Падение песо и национального фондового рынка произошло сразу же после того, как действующий президент страны Маурисио Макри потерпел поражение на праймериз от своего главного оппонента Альберто Фернандеса, который выступает в тандеме с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер. В случае победы Фернандеса на выборах, назначенных на 27 октября, она претендует стать вице-президентом Аргентины.

              Альберто Фернандес идет на выборы с левопопулистскими идеями, поэтому его решительный шаг к победе был воспринят инвесторами как сигнал, что Аргентина может вновь объявить дефолт. Все предпосылки к тому есть: внешний долг страны постоянно увеличивается. Очередная помощь от международных институтов понадобилась Аргентине год назад, когда аргентинский песо всего за один месяц (август 2018 года) девальвировался почти на 40% – всего через несколько недель после того, как МВФ одобрил Аргентине кредит на 50 млрд долларов. В целом же за последние два года аргентинская валюта обесценилась в 3,5 раза – в августе 2017 года курс доллара составлял всего 17 песо.

              После этого аргентинский ЦБ повысил учетную ставку до небес – с 45% до 60%, но разрешить накопившиеся финансовые проблемы чисто монетарными мерами уже было невозможно. В нынешнем марте стало известно, что МВФ может предоставить Аргентине еще 10,87 млрд долларов. Углубление зависимости страны от внешних кредиторов лишь разжигает недовольство местных левых. Вскоре после очередного обвала песо в Буэнос-Айресе состоялись демонстрации с лозунгами наподобие «Долг должен быть перед народом, а не перед МВФ».

              От дефолта до дефолта

              Первый в нынешнем столетии и седьмой в истории Аргентины дефолт был объявлен в конце 2001 года и стал результатом затяжного экономического кризиса, возникшего на волне финансовой турбулентности на рынках Юго-Восточной Азии в 1997-1998 годах. Как и сейчас, к краху привело накопление долгов, которые достигли 132 млрд долларов.

              После того, как правительство начало сокращать зарплаты госслужащих и не смогло выплачивать пенсии, возник национальный политический кризис с массовыми беспорядками, приведшими к человеческим жертвам. Все это стоило должности тогдашнему президенту Фернандо де ла Руа, который был вынужден подать в отставку, поруководив страной всего два года. Ставший временным президентом представитель Хустисиалистской партии Адольфо Родригес Саа Паэс Монтеро объявил о приостановке выплат внешнего долга, но через несколько дней сам подал в отставку в ситуации не прекращавшихся беспорядков.

              Временно стабилизировать экономику Аргентины удалось Нестору Киршнеру, еще одному выходцу из Хустисиалистской партии, основанной самым известным аргентинским политиком ХХ века – президентом Хуаном Пероном и его супругой Эвитой. Однако в преддверии выборов 2003 года Киршнер, на тот момент губернатор провинции Санта-Крус, основал собственную партию «Фронт за победу», которая спустя два года смогла выиграть выборы и в парламент Аргентины. В 2007 году Киршнер заявил, что не будет баллотироваться на второй президентский срок, и предложил аргентинцам взамен проголосовать за свою супругу Кристину, которая тоже делала успешную карьеру в политике.

              Одним из главных достижений Нестора Киршнера было резкое сокращение соотношения внешнего долга к ВВП – с 108% в 2003 году до 30,8% в 2008 году; кроме того, шел рост зарплат и пенсий, снижалась безработица и уровень бедности. Однако выйти на устойчивую траекторию роста экономика Аргентины так и не смогла. Уже через год после избрания Кристины Фернандес де Киршнер разразился глобальный финансово-экономический кризис, который стал сильным ударом для многих стран Латинской Америки. В 2009 году экономический рост практически прекратился (годом ранее он составлял 3,1%), инфляция превышала 20%. Затем, правда, экономика стала восстанавливаться после кризиса, и это помогло Кристине Киршнер переизбраться на президентских выборах в 2011 году, получив 54% голосов.

              Но в июле 2014 года страну ждал очередной дефолт – на сей раз Аргентина не смогла расплатиться по гособлигациям.

              На президентских выборах 2015 года Хустисиалистскую партию представлял Даниэль Освальдо Сиоли, занимавший пост вице-президента еще при Несторе Киршнере, который скончался в 2010 году. Но на сей раз перонисты проиграли представителю правоцентристской партии «Республиканское предложение» Маурисио Макри, мэру Буэнос-Айреса. В своей программе он сделал акцент на таких традиционных для развивающихся стран пунктах, как борьба с бедностью, коррупцией и наркоторговлей, создание рабочих мест и привлечение инвестиций. Национальным экспортерам также были обещаны преференции, и сразу после избрания Макри курс песо стал снижаться.

              Но уже скоро это обернулось классической инфляционно-девальвационной спиралью – остановить падение аргентинской валюты не удается, и это лишь запускает очередной виток инфляции.

              Ее пример другим наука

              «Правое правительство в который раз в истории Аргентины обещало макроэкономическую стабилизацию, а несет вместо этого дефолт. Предыдущая серия таких обещаний в девяностые годы кончилась сокрушительным крахом 2001-2002 годов. За несколько лет Макри так и не добился того, чтобы валюта и долг Аргентины не валились от первой попавшейся дурной новости», – комментирует сложившуюся ситуацию политолог-американист Алексей Черняев.

              По словам эксперта, в Аргентине сложилось общее убеждение, что Макри почти гарантированно проиграет выборы в октябре. Возможные последствия возвращения во власть Кристины Киршнер вряд ли стоит преувеличивать, считает Черняев: «Это не столько страшно, сколько бесперспективно – объективно киршнеризм-неоперонизм себя исчерпал. Но и неолиберальные правительства Аргентины также не способны добиться стабилизации. В результате происходит бег по кругу».

              Очередной финансовый кризис грозит обернуться масштабным спадом экономики Аргентины. По итогам этого года ВВП страны может снизиться на 2,3%, а инфляция достигнуть 55%, спрогнозировало международное рейтинговое агентство Standard&Poor's. Оно понизило в середине августа долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины до уровня B- с негативным прогнозом. Агентство Fitch, снизившее рейтинг Аргентины до уровня ССС, отметило повышенную вероятность «суверенного дефолта или какого-либо рода реструктуризации». В следующем году ситуация может стать еще сложнее в связи с необходимостью погашения облигаций на 20 млрд долларов.

              За развитием аргентинского кризиса внимательно следят на других развивающихся рынках – в Бразилии, Мексике, Турции, России. В прошлом году резкая девальвация аргентинского песо внесла свою лепту в снижение обменных курсов валют этих стран (тогда особенно пострадала турецкая лира). Сейчас чего-то сопоставимого не происходит, однако

              новый дефолт Аргентины может повлечь за собой очень тяжелые последствия для других стран в условиях нарастающей нестабильности в мировой экономике в целом.

              Случай Аргентины напоминает и о куда более близком к России сюжете – идее суверенного дефолта, с некоторых пор поселившейся в умах определенной части истеблишмента соседней Украины. Еще в мае украинский олигарх Игорь Коломойский предложил новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому объявить дефолт, сославшись при этом на опыт Аргентины, а также Греции.

              Специфическое чувство юмора Коломойского хорошо известно, однако недавно тема получила продолжение, когда миллиардер сообщил, что обсуждал с Зеленским такие перспективы еще до его избрания. Такое решение, полагает Коломойский, было бы «честным заявлением о своей неплатежеспособности» и «первым этапом очищения и выздоровления». «Зеленский понимает это, – цитируют миллиардера украинские СМИ. – Он понимает ответственность. Понимает, что вся его свита разбежится в случае кризиса так же, как разбежалась Петина [Порошенко] свита, а он потом может остаться».

              Эти высказывания прозвучали практически одновременно с окончательным погашением Украиной займов МВФ по программе stand-by, начатой в 2014 году – последняя выплата составила 156 млн долларов. Теперь в Киеве ждут визита миссии МВФ, который назначен на 10-24 сентября. Ранее глава нацбанка Украины Яков Смолий говорил, что в этом году от МВФ ожидается помощь в размере 2,6 млрд долларов, но теперь настроения в украинском руководстве поменялись. Новоназначенная министр финансов Украины Оксана Макарова уже сообщила о планах отказаться в перспективе от сотрудничества с МВФ и «вырваться, как это удалось раньше другим европейским странам».

              Несмотря на то, что Владимир Зеленский отказался от советов Игоря Коломойского еще в мае, российские эксперты не исключают, что дефолт для Украины – это вполне реальный сценарий. «На Украине идет форсированная депопуляция и деиндустриализация, то есть рвется жизненная ткань общества, – говорит Алексей Черняев. – Поэтому там последствия дефолта могут быть гораздо хуже, чем в Аргентине, где население, несмотря на экономические трудности, растет, а быстрого распада индустрии не наблюдается».


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