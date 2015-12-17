Угрожает ли российской экономике «аргентинский сценарий»?

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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
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Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато его пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Косовский монстр пошел против своих создателей

СБК состоят из бывших боевиков, ничего, кроме рейдов и засад, в жизни не знавшихФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
МИД России бьет тревогу: Косово создает собственную профессиональную армию из бывших бандитов и террористов. Категорически против этого выступают в Евросоюзе и даже в НАТО, но там больше не в состоянии сдерживать ими же созданного монстра. Тем более что американцы с их военной базой Бондстил, кажется, не против. Что это означает для Европы и для всего остального мира? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Угрожает ли российской экономике «аргентинский сценарий»?

Антон Любич, экономист
Пример Аргентины показывает, к чему политика экономической самоизоляции может в долгосрочной перспективе привести вполне благополучную и подающую большие надежды страну Подробности...

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          Угрожает ли российской экономике «аргентинский сценарий»?

          Антон Любич
          экономист
          		 9 мая 2018, 00:15

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          Уроженец Минской губернии Российской Империи и по совместительству Нобелевский лауреат по экономике Шимен Абрамович Кузнец когда-то сказал: «Существует четыре типа экономик: развитые, развивающиеся, Аргентина и Япония». Аргентина себя оправдывает.

          4 мая Центральный банк Аргентины повысил учётную ставку на 6,75%, учётная ставка выросла до 40% годовых. Курс песо обвалился до 22,99 аргентинских песо за один американский доллар, тогда как на начало года курс был 18,74 песо.

          Похоже, Аргентина переживает шестой за век финансовый крах.

          Рассказом о том, как Аргентина, будучи одной из самых благополучных стран мира сто лет назад, до современного состояния докатилась, никого, пожалуй, не удивишь. Анализ неудачной экономической политики Перона и его последователей (до супругов Киршнер включительно) с опорой на «автаркию и внутренние силы» был неоднократно проделан.

          Но наблюдаемый сейчас крах имеет свои первопричины не внутри страны, а вне её.

          Фото: Santiago Pandolfi/Reuters

          После избрания Дональда Трампа президентом США мне доводилось писать о том, что реализация его экономической программы приведёт к оттоку капитала в США из развивающихся стран.

          Именно этот процесс мы сегодня наблюдаем в Аргентине. Повышение доходности американских государственных облигаций всего с 2,4% годовых до 3% годовых, произошедшее с начала года, привело к драматическому вымыванию средств с аргентинской биржи.

          Конечно, такой эффект этот процесс имел только вследствие плохого состояния счёта текущих операций торгового баланса страны: Аргентина слишком зависима от краткосрочного иностранного капитала. Условий же для притока долгосрочных капиталовложений в XXI веке практически не предпринималось.

          После острого кризиса 1999 – 2002 годов Аргентина взяла курс на недопущение повторения симптомов кризиса и взяла под жёсткий контроль валютную политику и движение капитала. Это заморозило долгосрочные инвестиции, привело к расширению «чёрного рынка». Спрос поддерживался за счёт наращивания государственного долга и выплат из бюджета. Классическая перонистская модель.

          Пришедший в конце 2015 года к власти нынешний президент Аргентины Маурисио Макри начал предпринимать шаги по выправлению ситуации. Но, очевидно, что за два года безболезненно выровнять копившиеся десятилетиями дисбалансы оказалось невозможно.

          Живущий в России человек может смотреть на происходящее с двух наиболее вероятных позиций.

          Первая – спекулятивная. Для тех, кто не чужд риска и у кого запах лёгких денег притупляет страх возможных потерь, настаёт благоприятное время для торговли аргентинскими ценными бумагами на фоне наступающей волатильности и неизбежной коррекции.

          Вторая – макроэкономическая: можно ли аргентинскую ситуацию проецировать на Россию?

          В обозримом будущем ситуация с платёжным балансом нашей страны будет принципиально отличаться от аргентинской в лучшую сторону. Поэтому такие драматические события в ближайшем будущем нам не угрожают.

          Но аргентинский пример ясно показывает, к чему политика экономической самоизоляции может в долгосрочной перспективе привести вполне благополучную и подающую большие надежды страну.

          Искусственное перераспределение доходности в традиционные отрасли из новых отраслей в угоду популистским лозунгам (искусственное сохранение занятости вместо мотивации к овладению новыми профессиями); злоупотребление инфляцией, как способом залезть в карманы и под матрацы граждан («обесценьте песо (здесь можно подставить «рубль»), это подстегнёт экспорт!»); жёсткое регулирование движения капитала при прямых инвестициях – всё это стало визитной карточкой перонистского экономического курса.

          К 1960-м годам Аргентина оказалась в ситуации устойчивого технологического отставания и зависимости от короткосрочных спекулятивных притоков иностранного капитала – а при такой зависимости шоки, подобные сегодняшнему, неизбежны.

          Супруги Киршнер, возглавлявшие Аргентину в 2003 – 2015 годах, этот курс воспроизвели.

          Этот пример явно показывает, что лучше учиться всё же на чужих ошибках, а не повторять их самим.

          В отличие от Аргентины у России есть существенные резервы в виде значительного национального капитала, на который можно опереться для модернизации экономики страны, развития в России наиболее динамичных отраслей современной экономики, а также недопущения таких драматичных колебаний рынка капитала.

          Но это требует системных мер стимулирования сохранения капитала в стране и его перетекания в отрасли, сулящие наиболее динамичный рост в долгосрочной перспективе.


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