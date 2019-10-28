В понедельник синоптики пообещали москвичам прохладную погоду.

По прогнозу синоптиков, на протяжении всего понедельника в столице будет 7 градусов тепла. Ветер прогнозируется западный, силой 3-7 м/с. Существенных осадков не ожидается, следует из данных на сайте Росгидромета.