Россиянка выколола сыну глаза из-за ссоры с мужем

В селе Таштып в республике Хакасия 36-летняя женщина после ссоры с мужем попыталась ослепить своего ребенка, нанеся пятимесячному сыну травмы обоих глаз, сообщает СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«По предварительной версии следствия, 26 октября 2019 года в селе Таштып 36-летняя женщина после ссоры с мужем, на почве ревности причинила своему пятимесячному сыну повреждения обоих глаз. В настоящее время ребенок госпитализирован, его мать задержана», – сообщается на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Не уточняется, удастся ли сохранить ребенку зрение.