В Казани задержаны 14 человек после перестрелки

В ночь на субботу в Казани произошла перестрелка, в которой приняли участие около 20 человек. Задержаны 14 участников конфликта, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Перестрелка произошла 25 октября около полуночи на проезжей части пересечения улиц Кызыл- Армейская и Поселковая, передает ТАСС.

«Изучив камеры видеонаблюдения и опросив очевидцев, полицейские установили, что на проезжей части пересечения улиц Кызыл-Армейская и Поселковая произошел конфликт, в котором участвовали около 20 человек, передвигавшихся на 8 автомобилях. В какой-то момент один из участников конфликта произвел несколько выстрелов, после чего все скрылись в неизвестном направлении. В настоящее время задержаны 14 человек», – сообщает МВД.

За помощью обратился 30-летний житель Казани. У него обнаружены непроникающие огнестрельные ранения, полученные из травматического оружия.

С места происшествия изъяли гильзы, предметы одежды и автомобильные аксессуары. Их направили на экспертизу.

Выстрели произвели из травматического пистолета и охолощенного автомата. Они не относятся к категории боеприпасов.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В перестрелке принимали участие активные члены двух противоборствующих казанских преступных группировок.