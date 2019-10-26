Посол США в Грузии призвала Москву к деэскалации на границе Южной Осетии

Исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд заявила об «озабоченности» ситуацией на грузино-осетинской границе, где в пятницу по подозрению в незаконном пересечении границы южноосетинские пограничники на некоторое время задерживали патруль наблюдателей Евросоюза, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Дипломат сказала, что миссия ЕС действует в рамках имеющегося мандата и вмешательство в ее работу «неприемлемо».

«В этой связи призываем Российскую Федерацию и де-факто власти Южной Осетии использовать все возможные механизмы для деэскалации ситуации», – заявила исполняющая обязанности посла.

«Подобное не должно повторяться впредь», – сказала Элизабет Руд грузинским журналистам в воскресенье.

Ранее озабоченность высказали также в ЕС и в Тбилиси.

Миссия Евросоюза проводит мониторинг на территории Грузии вблизи границы с Южной Осетией после войны 2008 года.

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