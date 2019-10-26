«Мисс Украина» отреагировала на скандал из-за вопроса о Крыме

Победительница конкурса «Мисс Украина-2019» Маргарита Паша прокомментировала интервью со своим участием, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма.

Девушка выложила в Instagram скрины с самыми яркими заголовками и призвала готовиться к очередному скандалу.

«Ждите нового скандала. Украина сколько можно», – написала она.

Она также заметила, что под прикрытием патриотизма можно «травить, запугивать и обманывать».

Ранее Паша заявила, что полуостров принадлежит всем людям. За это украинские пользователи соцсетей раскритиковали ее.

До этого девушка оказалась в центре скандала после того, как отказалась давать интервью на украинском языке. Позже она объяснила свое решение.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему именно сейчас на Украине растет волна признания «крымской реальности».