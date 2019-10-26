Здание УФСИН загорелось в Уфе

Более 40 спасателей выехали на ликвидацию задымления в административном здании в Уфе, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. Источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет об административном здании управления ФСИН по Башкирии.

В МЧС рассказали, что «поступило сообщение о задымлении в административном здании на улице Достоевского 39 в Уфе», передает РИА «Новости».

«По прибытии установлено, что происходит сильное задымление в кабинете на втором этаже. В ликвидации происшествия задействовано 14 единиц техники и 44 человека. Пострадавших нет», – добавили в ведомстве.

Отмечается, что на месте находится начальник Главного управления МЧС России по республике Башкортостан Марат Латыпов и врио начальника УФСИН по региону Ильнур Адгамов.

Ситуация находится на контроле.