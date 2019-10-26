В Австрии оценили потери ЕС в случае отказа от «Северного потока – 2»

Отказ от проекта «Северный поток – 2» обошелся бы для стран Евросоюза «слишком дорого», заявил бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр.

По словам австрийского дипломата, поставки газа из России гораздо выгоднее, чем то, что ЕС мог бы получать из США, к тому же для американского газа нужно было бы построить целую инфраструктуру, передает РИА «Новости».

При этом российский газ дешевле и лучше, он достаточно чистый, отметил Бауэр.

«В любом случае в первый газопровод вложили много инвестиций, и во второй тоже. И сейчас от этого всего отказаться и покупать американский газ – просто слишком дорого. Это не любовь к России, просто слишком дорого», – подчеркнул австрийский дипломат.

Он также указал на то, что стратегическая цель проекта – обход Украины: «если в украинской конституции стоит цель на вступление в НАТО, то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично».

«Не стоит забывать и следующее. Когда я работал в Москве, постоянно можно было слышать, причем очень достоверно, что Украина без оплаты уводила газ, который ей не принадлежал, иными словами – крала. Также у Украины всегда были долги перед Россией, Газпромом, и они никогда не выплачивались», – заявил Бауэр.

Ранее министр обороны Германии и председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о невозможности остановки строительства «Северного потока – 2».

В начале октября стало известно, что одобрение строительства «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании затягивается на административном уровне.

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