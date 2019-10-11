В Германии сочли невозможной остановку проекта «Северный поток – 2»

Министр обороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Кармп-Карренбауэр заявила, что запуск «Северного потока – 2» невозможно остановить.

Этот проект важен для энергетической безопасности Германии и диверсификации поставок газа, заявила политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

«Было бы нечестно создавать впечатление, как будто «Северный поток – 2» можно еще остановить, учитывая ход событий и уже достигнутые договоренности», – сказала министр.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что этот проект сложен, но отметила, что Россия зарекомендовала себя надежным партнером.

Напомним, проект «Северный поток – 2» – это строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Европейскими партнерами Газпрома по газопроводу являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.