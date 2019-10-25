Американские СМИ посоветовали Западу брать пример с Путина

Журнал The Economist проанализировал успехи президента России Владимира Путина на мировой арене за последние пять лет и призвал страны Запада брать пример с российского лидера.

Пять лет назад на саммите G20 в Брисбене Владимир Путин «был изолированным и оторванным от цивилизованного мира» из-за конфликта на Украине, однако спустя пять лет «он снова вскарабкался на мировую арену», пишет The Economist.

Авторы статьи отмечают, что именно в резиденцию в Сочи, а не в особняк Дональда Трампа во Флориде, ранее прибыл президент Турции, чтобы решить судьбу Сирии. Также в Россию приехали лидеры более 40 стран Африки «в поисках денег и оружия».

Издание упоминает недавний визит президента России в Саудовскую Аравию, его тесные отношения с китайским лидером Си Цзиньпином. Кроме того, подчеркивает, что о важности России заговорили и в Европе.

По мнению авторов, Запад, сталкиваясь с российской агрессией, отступает. «Это ошибка. Будь Путин на месте Трампа или Макрона, он бы не совершил ее. Он будет держаться и пытаться использовать слабые места», – сказано в тексте. Путин «хочет, чтобы Запад снял санкции и согласился с его планом остаться у власти на неопределенный срок», однако, авторы считают, что поощрять этот «авантюризм» не стоит.

«Было бы лучше учиться у Путина поддерживать своих союзников, играть на своих сильных сторонах, не сгибаться под давлением и не создавать вакуум, который может заполнить соперник. Западу нужна мощная внешняя политика для борьбы с новым сильнейшим человеком в мире», – сказано в статье.

Ранее политолог Сергей Караганов в интервью газете ВЗГЛЯД отметил, что новой миссией России может стать защита всего мира.