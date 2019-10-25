Шнуров объяснил, почему россияне перестали читать

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выразил мнение, что человеку не обязательно много читать, чтобы добиться успеха в современной России.

«Маленькие люди в принципе совсем не глупые. Они смотрят на стратегии родителей, на людей, которые добиваются успеха. Для того чтобы сейчас в современной России добиться успеха, не обязательно читать. Никто и ничто не гарантирует, что, читая, он будет подниматься в социальном сплаве. И ничто на это не указывает», – сказал Шнуров в ходе заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре на тему «Могут ли россияне вновь стать самой читающей нацией».

Артист счел логичным, что у ребенка не возникнет желания взять в руки книгу, если его отец «не читает и прекрасно себя чувствует с бутылкой водки перед телевизором», передает RT.

По словам музыканта, он на протяжении длительного времени в качестве члена жюри посещал премию «Национальный бестселлер» и сделал неожиданное открытие. «Что я увидел: туда просто перестали ходить симпатичные девушки. Они просто исчезли, то бишь писатель никому не интересен. Все, это мертвая тема. О чем мы говорим?» – отметил Шнуров.

Весной Шнуров заявил о желании «разогнать Минкульт».

Между тем, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что министерству культуры и министерству образования следует пересмотреть школьную программу по литературе, включив в список национальных авторов.

«Мы не знаем страну, в которой мы живем. Мы не знаем татарской литературы, что преступно, не знаем башкирской литературы. Путь только один: ввести их в школьную программу... Одна из серьезнейших тем – заново вступить в контакт с комитетом по образованию, посадить министерства образования и культуры РФ и посмотреть всю программу. Я бы поставил вопрос чуть шире, так как мы не знаем литературу наших соседей по бывшему Советскому Союзу», – сказал Швыдкой, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сегодняшние школьники готовятся к ЕГЭ по краткому содержанию. «ЕГЭ дало свои результаты в плане лифтовых, социальных вещей, дало, безусловно. Но оно упростило все бесконечно. Поэтому сегодня, конечно, необходимо вернуть сочинение в школьные программы. Это все касается чтения – сочинение и изложения. Сегодня это вопрос наиважнейший», – отметил он.

В заседании комитета по теме «Могут ли россияне вновь стать самой читающей нацией» также приняли участие драматург Николай Коляда и генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин.