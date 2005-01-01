Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, пришедший в пятницу на слушания, посвященные законопроекту «О культуре», заявил о желании «разогнать Минкульт».

В пятницу в Госдуме состоялись слушания, посвященные законопроекту «О культуре». Согласно концепции, законом должен определяться перечень вопросов, которые могут быть урегулированы исключительно законодательством о культуре Росси, и по которым правовое регулирование не может устанавливаться иными нормативными актами, включая законодательные. На слушания, кроме Шнурова, пришли, в том числе, Андрей Макаревич, режиссер Карен Шахназаров, продюсер Сергей Сельянов.

Перед слушаниями Шнуров заявил: «Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всех разогнать, как матрос Железняк». Кроме того, он заявил, что посмотрит, какого качества будет шоу (так он назвал слушания). «Если будет скучно, больше не приду. Избранники далеки от народа, а я – нет», – добавил он, пишет «Московский комсомолец».

В ходе самих слушаний артист отметил, что в настоящее время любой блогер является производителем культуры и создателем смыслов, этот процесс невозможно регламентировать, поэтому концепция закона «О культуре» пока что выглядит как попытка с помощью сети поймать океан.

«Хотел бы предостеречь. Читая пока проект закона, мне кажется, что вы с помощью сети пытаетесь поймать океан. Это не получится. Вертикали давно падают, давно выстроилось горизонтальное общество. Сейчас работник культуры и сферы искусств – любой блогер, любой человек, у которого есть Twitter, является производителем смыслов и производителем культуры», – сказал Шнуров на парламентских слушаниях.

Он отметил, что этих производителей культуры регламентировать невозможно, но возможно создавать благоприятную атмосферу, взаимодействовать уважительно. «Инвестировать туда бесполезно», – добавил музыкант, передает РИА «Новости».

Также, по мнению Шнурова, половина общества еще живет «в эпоху романтизма», говоря о поэте Александре Пушкине «наше все». «Давно пора написать на каждой школе «Александр Сергеевич Пушкин – наше не все». Есть еще кое-что», – заключил артист.

Свое мнение по этому поводу высказал и Макаревич. «Я желаю, чтобы в тексте закона, который последует за этим, остался один маленький абзац о том, что правовое регулирование не может устанавливается иными нормативно-правовыми актами, включая законодательство. Потому что сейчас эта концепция прекрасна, как наша Конституция. Но потом возникает сотня дополнительных подзаконных условий, и жизнь идет уже по ним, а они часто противоречат тому, что написано здесь», – сказал Макаревич.

Ранее Госдума уже рассматривала законопроект «О культуре в Российской Федерации», но отклонила его. Согласно заключению профильного комитета, к законопроекту имеется ряд замечаний, в том числе концептуального характера.