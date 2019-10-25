В НАТО утвердили требования по защите сетей 5G от иностранного влияния

Главы военных ведомств государств НАТО утвердили требования по защите телекоммуникационных систем и сетей 5G своих стран от иностранного влияния, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Министры обороны согласовали базовые требования по безопасности телекоммуникационных систем и сетей 5G», – заявил Столтенберг, передает ТАСС.

Он отметил, что теперь всем государствам НАТО для обеспечения устойчивости телекоммуникационных систем следует провести оценки рисков и принять во внимание возможные последствия в случае, если иностранные компании смогут выкупить права владения телекоммуникационными операторами, получить контроль над ними или осуществить значительные прямые инвестиции.

В сентябре Столтенберг заявил, что альянс столкнулся с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая.

Напомним, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд констатировал, что «преимущество НАТО над Москвой, которая ведет себя все увереннее, сократилось». В России откровения американского генерала об утрате превосходства НАТО объяснили запугиванием общественности и жаждой денег.