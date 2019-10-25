Китай возмутился выбором лауреата премии Сахарова

Вручение Сахаровской премии Европарламента уйгурскому правозащитнику Ильхаму Тохти «За свободу мысли – 2019» является демонстративным актом награждения человека, который нарушил законы Китая, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Я не знаю, что это за премия, какое у нее значение, ценность или влияние. Однако мне известно, что суд КНР вынес вердикт, по которому Ильхам Тохти признается преступником», – приводит ее слова ТАСС.

По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства, Европарламент удостоил премией преступника. «В этом кроется проблема», – отметила она.

Дипломат выразила надежду, что европейская сторона проявит уважение к внутренней политике и суверенитету Китая. «Не стоит превозносить террористов», – подытожила Хуа Чуньин.

Ильхам Тохти приговорен в КНР к пожизненному заключению, поскольку в 2014 году выступал за реализацию законов о региональной автономии. Он был обвинен в сепаратизме.

Напомним, что в прошлом году Европейский парламент решил вручить премию имени Сахарова Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм и ставшего участником обмена заключенными между Россией и Украиной.

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