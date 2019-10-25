Участник перестрелки в Ростовской области с пятью погибшими задержан в Чечне

Один из участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области задержан в Чечне, сообщили в МВД по республике.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что полицейскими в Грозном «установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибло пять человек».

Отмечается, что это мужчина 1974 года рождения, зарегистрирован в Орловском районе Ростовской области.

Он уже «опрошен сотрудниками УУР МВД по ЧР и передан коллегам из Ростовской области».

Напомним, перестрелка в Ростовской области произошла из-за давнего конфликта между семьями Бациевых и Дакишвили, фермеры не могли поделить участки для выпаса скота.

В результате погибли пять человек, еще двое пострадали. Были задержаны два участника конфликта.