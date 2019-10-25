В бундестаге призвали вывести войска США из Германии

Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.

«Присутствие американских войск в регионе используется для наращивания напряженности в отношениях с Россией. Войска США в колоннах по дорогам и железнодорожным путям перебрасывают с одной американской базы на другую, приближая к западной границе России», – говорится в документе, передает RT.

По мнению депутатов, такие «передислокации нарушают дух «Договора 2+4», который исключает возможность присутствия в восточных федеративных землях иностранных войск и ядерного оружия». Документ был подписан в 1990 году ГДР и ФРГ, а также СССР, Францией, Великобританией и США. Одним из его пунктов стала гарантия полного суверенитета ФРГ над своими внутренними и внешними делами.

Депутаты также выразили недовольство присутствием американских военных в Польше и странах Балтии. «Размещение войск на ротационной основе в Польше и странах Прибалтики ставит под угрозу основополагающий акт Россия – НАТО, последнее еще действующее соглашение между Западом и Россией об ограничении неядерного вооружения», – отмечается в заявлении.

В настоящее время более 35 тыс. американских солдат находятся в Германии.

В начале августа посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность, что часть американских военных будет переведена из Германии в Польшу. Он связал это с нежеланием канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы на НАТО до 2% ВВП по требованию Вашингтона. В ФРГ в ответ заявили, что если США захотят вывести свои войска из Германии, то им придется забрать с собой и свое ядерное оружие.

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