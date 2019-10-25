Нефть подешевела после роста цен в четверг

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вниз, однако завершают неделю ростом после подъема по итогам предыдущих трех сессий.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже составляет 61,33 доллара за баррель, что на 34 цента ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подешевел на 35 центов и составил 55,88 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Поддержку рынку на этой неделе оказывает неожиданное сокращение запасов нефти в США, а также сигналы о возможном снижении поставок на мировой рынок. В то же время сохраняются опасения, что мировая экономика продолжит замедлять рост, ограничивая спрос на нефть.