Небензя дал отпор Германии в СБ ООН

Российский постпред при ООН Василий Небензя ответил на критику со стороны Берлина, основанную на «дешевом фейке» о действиях России в Сирии.

Немецкая сторона сослалась на материал New York Times, в котором утверждалось, что Россия якобы наносит удары по больницам в Сирии.

«Я видел эту статью», – приводит РИА «Новости» слова постпреда России.

Он назвал заявления об ударах ВКС по гражданским целям «довольно дешевым фейком», давно опровергнутым российским военным ведомством.

Небензя заявил, что Россия «постоянно слышит» от стран Запада «инструкции о том, что мы должны делать или чего мы не должны делать».

«Я хочу задать вам вопрос: вы-то что сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии?» – спросил Небензя.

Он заявил, что Запад лишь «поучает других и выставляет все новые и новые условия».

«Когда вы соизволите обратить внимание на нужды сирийского народа?» – спросил российский дипломат.

Небензя подчеркнул, что Россия «никого не учит, ни с кем не соревнуется», а «просто делает».

Напомним, в Минобороны России, комментируя материал NYT, подчеркивали, что издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и спецслужб.

Страны Запада неоднократно обвиняли Россию в ударах по гражданским целям в Сирии, но убедительных доказательств так и не предоставили. Такие заявления стали неотъемлемой частью пропагандистской кампании, направленной против Москвы и Дамаска.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД