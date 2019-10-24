Медведев сообщил, что ЕР вернется к созданию правозащитного центра

Премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что партия в скором времени вернется к обсуждению идеи создания правозащитного центра.

«Мы обновляем некоторые инструменты развития партии, мы обсуждали ранее создание правозащитного центра, договорились, что в ближайшее время к этому вопросу вернемся, звучали отдельные интересные идеи. (Обсуждается) и обновление работы общественных приемных, поддержка общественных организаций, это все мы обсудим на партийной площадке», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Глава правительства в целом отметил необходимость исполнения программных обязательств партии. «Это не программа, которая один раз выстрелила, с которой победили на выборах, а на следующий день о ней забыли, как это, к сожалению, бывает в ряде ситуаций с политическими партиями. Мы следим за тем, как реализуется программа, все обсуждаем, потому что эта программа формировалась на основе предложений людей, это на самом деле абсолютно актуальный документ», – указал Медведев.

Кроме того, председатель правительства считает важным для партии подготовку к предстоящим выборам на разных уровнях. «Наша партия сохраняет лидирующие позиции, что для нас отрадно, причем, в условиях весьма жесткой политической конкуренции. По итогам единого дня голосования 8 сентября 2019 года мы получили в общем 65% всех мандатов, то есть, практически две трети, это хороший результат, и это на 15% больше, чем в прошлом году», – сказал глава кабмина.

По его словам, такое доверие нужно оправдывать ежедневной работой. «Именно такая ежедневная работа является залогом успешного выступления партии на будущих выборах. Такая конкретная, последовательная работа в диалоге с людьми – это то, что нужно делать, и тогда мы хорошо подготовимся к будущему единому дню голосования в 2020 году, и к выборам в Госдуму в 2021 году», – отметил Медведев.

Несколько губернаторов в ходе встречи с премьером сообщили, что готовы возглавить региональные отделения партии «Единая Россия».

«Я думаю, абсолютно логичным было бы возглавить партийное отделение... для нас выборы проходят каждый день, мы каждый день, встречаясь с людьми, проводим выборы, выслушиваем мнение о нашей работе, корректируя ее, поэтому куда-то убегать в сторону, пытаться, как вы говорите, смешать что-то несмешиваемое, наверное, это было бы неправильным. Для того, чтобы продолжать эту программу, я для себя такое решение принял, попросил бы о поддержке возглавить региональное отдаление», – сказал глава Кировской области Игорь Васильев, передает РИА «Новости».

По словам главы региона, он принял решение идти на выборы от партии еще два года назад.

В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который также решил возглавить реготделение партии, отметил, что в общественно-политической сфере сложились надежные, конструктивные взаимоотношения между различными политическими силами, между различными ветвями, уровнями власти.

По его словам, «такая стабильная ситуация базируется, с одной стороны, на представительстве «Единой России» на большинстве представительных органов, с другой стороны на том, что партия в области не злоупотребляла своим «большинством» с другими политическими силами».

«Есть такое решение с моей стороны, со стороны старших товарищей – возглавить региональное отдаление «Единой России». Это очень правильно, я таким образом даю сигнал, что я опирался и опираюсь на партию не только в своей губернаторской кампании, но я намерен опираться на партию и в своей дальнейшей работе», – пояснил Травников.

О тесном взаимодействии с «Единой Россией» заявил и глава Самарской области Дмитрий Азаров.

«Я когда вернулся на работу в регион, мы с товарищами по партии сели и посмотрели, как работает региональное отделение, что нужно поправить, поняли, что в какой-то момент партия была исполнительной властью на второй план отодвинута и стала таким младшим партнером, что само по себе не правильно, конечно, это привело к некоторым ошибкам, на мой взгляд, при принятии важных решений», – рассказал Азаров.

Всего на встрече с Медведевым в главном офисе «Единой России» присутствовали 13 глав регионов.