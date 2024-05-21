Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?20 комментариев
Макрон решил направить больше военных в Новую Каледонию
Макрон принял решение направить дополнительный воинский контингент в Новую Каледонию
В Новую Каледонию перебросят дополнительный воинский контингент, соответствующее решение принял Совет по обороне Франции под председательством президента Эммануэля Макрона, сообщили СМИ.
Источник BFMTV рассказал, что военные должны будут охранять общественные здания. Число военнослужащих, которых Париж хочет отправить в Новую Каледонию, не указано, передает ТАСС.
Новая Каледония – заморская территория Франции. Регион охватили погромы и убийства. Париж официально обвиняет Баку в провокации мятежа.