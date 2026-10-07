Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».33 комментария
Второй по величине в Венесуэле НПЗ Кардон приостановлен из-за пожара
На втором по величине в Венесуэле НПЗ Кардон вспыхнул пожар
Второй по величине нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Кардон приостановил работу из-за пожара в одном из перерабатывающих цехов.
По данным источников Reuters, возгорание началось в газопроводе, который соединяет установку гидроочистки дизельного топлива.
Инцидент привел к остановке предприятия, включая котлы. Пожар удалось потушить менее чем через час после нескольких взрывов, персонал был эвакуирован. Информации о пострадавших среди рабочих не поступало.
Завод Кардон входит в крупнейший в стране нефтеперерабатывающий комплекс Paraguana Refining Center компании PDVSA. Его общая мощность составляет 955 тыс. баррелей в сутки.
Месяцем ранее производство на двух установках предприятия уже останавливалось из-за нехватки сырья.