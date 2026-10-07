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    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    38 комментариев
    7 октября 2026, 00:15 • Новости дня

    Второй по величине в Венесуэле НПЗ Кардон приостановлен из-за пожара

    На втором по величине в Венесуэле НПЗ Кардон вспыхнул пожар

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй по величине нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Кардон приостановил работу из-за пожара в одном из перерабатывающих цехов.

    По данным источников Reuters, возгорание началось в газопроводе, который соединяет установку гидроочистки дизельного топлива.

    Инцидент привел к остановке предприятия, включая котлы. Пожар удалось потушить менее чем через час после нескольких взрывов, персонал был эвакуирован. Информации о пострадавших среди рабочих не поступало.

    Завод Кардон входит в крупнейший в стране нефтеперерабатывающий комплекс Paraguana Refining Center компании PDVSA. Его общая мощность составляет 955 тыс. баррелей в сутки.

    Месяцем ранее производство на двух установках предприятия уже останавливалось из-за нехватки сырья.


    6 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

    Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    @ REUTERS/Jason Redmond

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

    Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

    Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что доступные объемы уже использованы.

    В пятницу страны «Большой семерки» и их партнеры объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов. Этому предшествовало давление администрации Дональда Трампа на Европу с требованием активнее сдерживать стремительный рост цен на дизельное топливо. При этом, по словам Харди, конкретные детали высвобождения резервов пока не вполне прозрачны.

    Днем ранее руководитель Saudi Aramco предупредил, что из мировых запасов нефти объемом 6 млрд баррелей на практике доступно менее 10%. Использованию остальных объемов препятствуют различные логистические трудности.

    Харди также отметил, что предложение нефтепродуктов остается крайне ограниченным. Он ожидает, что такая ситуация продолжится в ближайшие месяцы, в том числе в течение зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.

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    4 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Страны Персидского залива перешли на челночные перевозки нефти

    WSJ: Новые атаки на суда в Ормузском проливе угрожают экспорту ближневосточной нефти

    Tекст: Игорь Иножарский

    Новая волна атак на суда в районе Ормузского пролива угрожает восстановлению экспорта нефти на Ближнем Востоке.

    Угроза возникла в тот момент, когда производители нефти в Персидском заливе вернули объемы поставок к довоенному уровню, пишет The Wall Street Journal.

    Быстрое восстановление поставок в последние недели было обеспечено защитой ВМС США, а также предыдущими ударами, которые вывели из строя иранские радары и системы связи вдоль пролива.

    ОАЭ и другие производители создали сложную систему челночных перевозок, при которой танкеры загружаются в Персидском заливе, выходят из Ормузского пролива и перегружают нефть на суда, ожидающие за пределами водного пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе. В пятницу возвращение танкеров в пролив не смогло снизить цены на нефть. В четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    4 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Новак заявил о сохранении напряженной ситуации на нефтяных рынках

    Новак: Ситуация на мировых нефтяных рынках остается напряженной

    Tекст: Вера Басилая

    Текущий кризис на мировых нефтяных рынках будет преодолен благодаря совместным усилиям стран ОПЕК+, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Мы подробно обсуждали и еще раз подчеркнули ведущую роль ОПЕК+ в стабилизации ситуации на мировых нефтяных рынках», – приводит ТАСС слова Новака.

    Он выразил уверенность в том, что кризис на нефтяных рынках будет преодолен, в том числе благодаря совместным действиям стран-участниц соглашения.

    «Состоялось заседание министерского мониторингового комитета [ОПЕК+]. Мы обсудили исполнение соглашения за июль–август, а также текущую ситуацию на мировых нефтяных рынках. Было отмечено на заседании комитета, что ситуация достаточно волатильная, напряженная на мировых рынках, есть дефицит», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ОПЕК+ сообщила о проведении заседания мониторингового комитета 29 ноября.

    В тот же день организация и союзники решили сохранить объемы добычи нефти. Летом ОПЕК+ согласовала для России увеличение нефтедобычи.

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    4 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    ОПЕК и союзники решили сохранить объемы добычи нефти

    WSJ: ОПЕК и союзники сохранят объемы добычи нефти из-за рисков на Ближнем Востоке

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ключевые члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники договорились сохранить объемы добычи нефти на прежнем уровне в ноябре на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

    Организация стран-экспортеров нефти и союзники договорились сохранить объемы добычи нефти на текущем уровне в ноябре, пишет WSJ.

    Решение связано с повышенными рисками в сфере безопасности на Ближнем Востоке. При этом отмечается, что региональный экспорт сырой нефти вернулся примерно к довоенному уровню.

    Соглашение было достигнуто на фоне сохраняющейся угрозы дальнейшей эскалации и возможных нападений на суда. Крупные производители ближневосточного региона смогли увеличить поставки нефти, но физические рынки по-прежнему указывают на серьезный дефицит сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СМИ узнали о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В прошлом месяце семь стран ОПЕК+ сохранили максимальный уровень добычи нефти на октябрь. Они стали увеличивать добычу нефти.

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    5 октября 2026, 18:17 • Новости дня
    Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти

    Bloomberg: Глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный директор саудовской компании Saudi Aramco Амин ан-Насер сообщил, что уровень мировых запасов нефти сократился до пугающего минимума из-за проблем с судоходством в Ормузском проливе.

    По его словам, сложившаяся ситуация создает серьезный риск ухудшения обстановки на рынках в случае, если движение судов в Ормузском проливе не будет возобновлено, пишет Bloomberg.

    «Пока Ормузский пролив не будет полностью открыт и не восстановится доверие, суровая реальность такова, что давление на оба конца цепочки поставок будет усиливаться», – заявил ан-Насер, передает ТАСС.

    По его словам, потребление растет, и странам потребуются еще большие объемы поставок в течение следующих двух лет для восстановления запасов. Это может спровоцировать дополнительный спрос в размере не менее 2 млн баррелей в сутки.

    До начала конфликта между США и Ираном мировые запасы нефти составляли около 10 млрд баррелей, а в настоящее время они сократились до менее чем 6 млрд, при этом около 10% из них практически недоступны из-за технических ограничений. При этом производители из стран Персидского залива уже смогли довести объемы поставок почти до довоенного уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник страны G7 на фоне нехватки сырья заявили об ожиданиях распродажи запасов, что снизило цены на нефть.

    Сообщалось, что экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели.

    Цена нефти марки Brent поднялась выше 103 долларов за баррель.

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    4 октября 2026, 07:30 • Новости дня
    Богатейший африканец захотел превратить нетронутое побережье Ламу в нефтецентр

    Богатый африканец захотел превратить побережье Ламу в нефтецентр

    Tекст: Катерина Туманова

    Богатейший африканец Алико Данготе захотел обустроить нефтяной центр на Ламу – древнем острове и старейшем городе народа суахили в Индийском океане у побережья Кении, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет WSJ.

    Предлагаемый нефтеперерабатывающий завод обещает рабочие места и энергетическую безопасность, но владельцы отелей и защитники окружающей среды опасаются, что затея угрожает тому, что делает Ламу уникальным местом, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    На протяжении семи веков невысокая береговая линия Старого города Ламу, омываемая бирюзовыми водами кенийского побережья, привлекала как торговцев, так и спекулянтов.

    Но мало кто хотел оставить столь заметный след на его покрытом мангровыми лесами побережье, как самый богатый человек Африки, нигерийский нефтяной магнат Алико Данготе.

    Власти Кении поддержали строительство нефтеперерабатывающего центра, который создаст 60 тыс. рабочих мест и укрепит энергетическую безопасность государства. Завод позволит снизить зависимость Восточной Африки от поставок нефтепродуктов из стран Персидского залива, добавляет РБК.

    WSJ отмечает, что политическая поддержка строительства НПЗ усилилась на фоне последствий конфликта США и Ирана для мирового энергетического рынка.

    Однако экологи обеспокоены тем, что на Ламу приходится почти 70% мангровых лесов Кении. Исследования правительства допускали, что при развитии экономического коридора более трети этих лесов, жизненно важных для флоры, фауны и людей, будут утрачены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ближневосточный кризис вызвал бум строительства нефтепроводов. Ливия предложила российским компаниям инвестировать в местные НПЗ. Саудовская Аравия и Индия договорились построить два НПЗ.

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    5 октября 2026, 03:30 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась выше 103 долларов за баррель на фоне сообщений об ударах йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по объектам Saudi Aramco в районе Эр-Рияда и Хурайса, следует из данных торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник увеличивалась на 0,55% относительно предыдущего закрытия и достигла 103,28 доллара за баррель, максимальная цена с момента открытия торгов поднималась до 103,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовские власти назвали эти заявления ложью.

    В субботу йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в районе столицы Саудовской Аравии.

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    5 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Новак и Текслер обсудили ситуацию с топливом в Челябинской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили вопросы спроса и предложения на топливном рынке региона.

    Новак провел встречу с главой Челябинской области, в ходе которой обсуждался топливный рынок в регионе, следует из сообщения правительства в Max. Отмечается, что стороны уделили внимание текущему балансу спроса и предложения на региональном рынке.

    Особый акцент был сделан на бесперебойном обеспечении топливом всех потребителей, включая сельхозпроизводителей во время сезонных работ.

    Кроме того, участники встречи проанализировали регуляторные меры федеральных и региональных властей, а также нефтяных компаний, направленные на поддержание приемлемых цен. Была подчеркнута важность непрерывного мониторинга рынка, оперативной реакции на изменения конъюнктуры и предотвращения необоснованного роста стоимости топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак заявил об отсутствии дефицита дизельного топлива в России.

    Ранее он допустил частичное открытие экспорта дизельного топлива из России.

    Также Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в регионах.

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    5 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Британские нефтяники Северного моря объявили забастовку из-за зарплат

    Нефтяники компании Apache в Северном море устроили забастовку из-за зарплат

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники американской нефтяной компании Apache, работающие на месторождениях в Северном море, объявили забастовку из-за отказа работодателя повысить зарплаты до уровня инфляции, сообщил ведущий британский профсоюз Unite.

    Более 160 сотрудников американской компании Apache, работающих на месторождениях Северного моря, объявили забастовку, передает РИА «Новости». Причиной протеста стала неудовлетворительная заработная плата.

    Ранее руководство Apache предложило повысить оклады на 4%, но профсоюз отклонил инициативу, отметив, что это не компенсирует инфляцию.

    «Предстоящая забастовка более 160 сотрудников нефтяной компании Apache может серьезно нарушить поставки топлива в Великобританию. Работники Apache решительно поддержали забастовку, отвергнув предложение, которое фактически означает снижение заработной платы для многих сотрудников», – заявили в профсоюзе.

    Точная дата протеста пока не определена, но ожидается, что он начнется в октябре. Стачка затронет семь объектов на месторождениях Forties и Beryl.

    Остановка оборудования грозит падением давления в трубах и сбоями в трубопроводной системе Forties, обеспечивающей транспортировку 29% нефти и 30% газа в Британии.

    В понедельник к забастовке присоединились сотрудники инженерной компании Wood Group. Протест намечен на 6-7 октября и охватит пять платформ в Северном море.

    Ситуация усугубляется рекордным ростом цен на топливо в Британии: дизель подорожал до двух фунтов за литр, а бензин – до 1,73 фунта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября средняя стоимость дизельного топлива в Британии достигла исторического рекорда. Удорожание автомобильного горючего спровоцировало рост инфляции в стране до 3,1%.

    Из-за экстремально высоких цен на энергоносители химическая корпорация Ineos приостановила работу трех своих заводов в Англии.

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    5 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7

    WSJ: Стоимость Brent опустилась до 101,59 доллара на фоне плана G7

    Tекст: Игорь Иножарский

    Цены на нефть в понедельник пошли вниз, так как трейдеры оценивали план стран G7 выпустить на рынок аварийные запасы нефти и дизеля на фоне атак в районе Ормузского пролива и риска перебоев поставок с Ближнего Востока.

    Мировые котировки нефти в понедельник снизились, поскольку участники рынка сопоставляли план стран G7 по продаже аварийных запасов нефти и дизельного топлива с возобновившимися атаками в районе Ормузского пролива и сохраняющимися рисками поставок из стран Ближнего Востока, передает WSJ.

    Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,7% – до 101,59 доллара за баррель, тогда как декабрьские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate снизились на 1% и торговались на уровне 88,54 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели. В воскресенье страны Персидского залива перешли на челночные перевозки нефти. В пятницу возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть.

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    5 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    Экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели

    Экспорт ближневосточной нефти превысил довоенные объемы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала 28 февраля боевых действий США и Израиля против Ирана, несмотря на участившиеся нападения на танкеры в Ормузском проливе.

    Поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала 28 февраля боевых действий США и Израиля против Ирана. Это произошло несмотря на участившиеся нападения на танкеры в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    Экспорт сырья из региона превысил довоенные показатели 24 сентября, а также в период с 27 по 29 сентября. По данным аналитической компании Kpler, значения достигли от 19,5 до 22,5 млн баррелей в сутки. При этом с марта 2025 года по февраль текущего года средний объем экспорта составлял 18 млн баррелей в сутки.

    По состоянию на 1 октября семидневное скользящее среднее значение экспорта нефти составило 18,5 млн баррелей в сутки. Эти данные учитывают транзит через Ормузский пролив и Красное море, экспорт через терминалы, а также перевалку грузов с судна на судно в Оманском заливе. Общий объем экспорта нефти, нефтепродуктов, химикатов и жидких углеводородов за семь дней до 30 сентября составил в среднем 22,4 млн баррелей в сутки.

    В сентябре также выросло количество партий сжиженного природного газа, перевезенных через Ормузский пролив. Этот показатель достиг максимума с февраля. Приведенные данные не включают суда, которые могли пересечь пролив с отключенными транспондерами во избежание обнаружения. До начала войны через пролив обычно проходили около 125 крупных коммерческих судов в день, перевозивших около 20% мировых ежедневных поставок сырой нефти и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая волна атак на суда в районе Ормузского пролива создала угрозу для восстановления экспорта нефти на Ближнем Востоке. Возвращение нефтяных танкеров в пролив не привело к ожидаемому снижению цен на сырье. Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 млн баррелей в день.

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    6 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    Жене Мадуро потребовалась операция из-за проблем с сердцем

    Tекст: Антон Антонов

    Жена бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес страдает серьезными проблемами с сердцем, для лечения ей необходимо выйти из тюрьмы, заявил сын бывшего венесуэльского лидера, депутат Николас Мадуро Герра.

    У Флорес выявлен «пролапс» сердца, который в тяжелых случаях может привести к сердечной недостаточности, сообщил Мадуро-младший Barron's со ссылкой на Agence France-Presse.

    Ей нужна операция, а условия в бруклинской тюрьме не позволяют нормально восстановиться, отметил он.

    В прошлом месяце адвокат Флорес Марк Доннелли попросил перевести ее под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Он предложил обеспечить круглосуточное наблюдение, надеть электронный браслет и изъять паспорт.

    Американские власти выступили против, объяснив свою позицию «чрезвычайным риском побега и опасностью для общества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе власти США предъявили Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес обвинения в наркотерроризме.

    Супругу венесуэльского лидера заключили под стражу в следственном изоляторе Бруклина.

    В марте адвокат первой леди попросил суд о проведении электрокардиограммы из-за проблем с сердцем.

    В сентябре супруга Мадуро попросила американский суд перевести ее под домашний арест.

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    6 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Саудовская Аравия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Саудовская Аравия восстановила перекачку нефти по атакованному трубопроводу «Восток – Запад» в объеме около 5,8 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на форуме Made in GCC в Бахрейне.

    «Трубопровод «Восток – Запад», подвергшийся массированной атаке, сейчас работает. Сегодня по нему прокачивается около 5,8 млн баррелей нефти», – цитирует министра ТАСС со ссылкой на The National.

    Издание напомнило, что работа магистрали пропускной способностью 7 млн баррелей в сутки была остановлена в сентябре из-за атаки йеменских мятежников-хуситов. Подачу восстановили, чтобы компенсировать перебои в поставках на мировые рынки из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Глава Минэнерго подчеркнул важность устойчивых цепочек поставок. Наличие нескольких логистических вариантов стало одним из ключевых факторов, позволивших Эр-Рияду справиться с кризисом, добавил он.

    Министр также отметил, что 70% работников жизненно важных отраслей составляют саудовцы. По его словам, локализация придает экономике гибкость и способность справляться со сбоями. Он призвал страны региона опираться на собственные силы в обеспечении энергией, медикаментами и продовольствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии.

    В прошлом месяце Эр-Рияд возобновил экспорт нефти по атакованному маршруту.

    Удары по Саудовской Аравии остановили работу ключевого нефтепровода.

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    6 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent

    Минэнерго США повысило прогноз цены барреля нефти Brent до 96,32 доллара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство энергетики США резко повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году на 5,83%, до 96,32 доллара за баррель.

    Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году с 91,01 до 96,32 доллара за баррель. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства, сообщает ТАСС.

    В ведомстве ожидают, что в 2027 году средняя цена Brent составит 83,74 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов.

    В четверг стоимость марки превысила 102 доллара.

    В сентябре цена барреля нефти Brent в ходе торгов превысила 109 долларов.

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    6 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское энергетическое ведомство пересмотрело в сторону увеличения ожидания по объемам извлечения углеводородного сырья на ближайшие годы, повысив показатели на 40 тыс. баррелей ежесуточно.

    Министерство энергетики Соединенных Штатов улучшило прогноз по средним объемам добычи нефти в стране. По итогам 2026 года ожидается рост показателя на 40 тыс. баррелей ежедневно, что составит 13,87 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

    Аналогичное увеличение прогнозируется и на 2027 год. Ожидается, что объемы достигнут 14,3 млн баррелей в сутки.

    Эти данные приводятся в ежемесячном краткосрочном отчете управления энергетической информации ведомства.

    В 2025 году американская нефтедобыча оценивается на уровне 13,66 млн баррелей в день. Месяцем ранее ведомство уже корректировало ожидания в сторону повышения для 2026 и 2027 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики США Крис Райт спрогнозировал двукратный рост добычи нефти в Венесуэле для снижения мировых цен.

    Семь государств альянса ОПЕК+ договорились сохранить октябрьский объем добычи сырья на уровне сентября.

    В августе страны этого объединения сократили производство на 980 тыс. баррелей в сутки.

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    Украина лишается последних долларовых доходов

    Миллиарды долларов убытков и потеря до 40% посевных площадей. Такой результат зернового кризиса ждут на самой Украине. Однако просьбы о помощи европейскими политиками игнорируются. Брюссель отказывает и в деньгах, и в использовании европейского маршрута для вывоза зерна с Украины. Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Школьный протест вызвал политический взрыв во Франции

    Массовые беспорядки школьников, охватившие Францию, на глазах перерастают в нечто более серьезное. Теперь к молодежи присоединились взрослые – в ответ на «невиданные репрессии, которые организовало правительство» (по словам левых политиков). Как французское руководство планирует утихомирить бунтующих – и чем они настолько недовольны? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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