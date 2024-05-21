  • Новость часаНебензя обвинил США в намерении продолжать милитаризацию космоса
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    Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский превратился в узурпатора

    Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

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    21 мая 2024, 01:58 • Новости дня

    Небензя призвал оказать давление на США из-за ситуации в Газе

    Небензя в СБ ООН призвал международное сообщество в связи с ситуацией в Газе оказать давление на США

    Tекст: Антон Антонов

    Международному сообществу в связи с ситуацией в секторе Газа необходимо оказывать давление не только на Израиль, но и на США, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В СБ ООН состоялось заседание по ситуации в Рафахе. Небензя подчеркнул, что США являются «главным союзником» Израиля, передает ТАСС.

    Он полагает, что сейчас возможность перевода конфликта в политико-дипломатическое русло «выглядит призрачной», так как Израиль не собирается останавливать военные действия, хотя и не может добиться с их помощью поставленных целей. Небензя указал, что «упрямство» властей Израиля создает угрозу для израильских заложников.

    Небензя отметил, что США одобрили выделение 26 млрд долларов Израилю, что «почти в восемь раз больше ежегодно выделяемой суммы». В результате у Израиля появятся «новые бомбы и ракеты для уничтожения мирных палестинцев». «Вот как на самом деле Соединенные Штаты заботятся о мире на Ближнем Востоке», – сказал постпред.

    Напомним, 10 мая военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» военной операции в городе Рафах.

    18 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Лавров заявил об острой фазе противостояния России и Запада

    Лавров: Острая фаза военно-политической конфронтации России и Запада продолжается

    Лавров заявил об острой фазе противостояния России и Запада
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние России и Запада находится в острой фазе, но Москва остается открытой к диалогу по стратегической стабильности, но не с позиции силы, а на равных, для обсуждения всех проблем в совокупности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

    По его словам, особое рвение в антироссийской риторике наблюдаются у европейских соседей. Лавров напомнил о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, главы диломатии ЕС Жозепа Борреля и других о неизбежной войне с Россией, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем, Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу с Западом о стратегической стабильности, но не с позиции силы «собственной исключительности», а только при уважении интересов друг друга. По его словам, диалог должен  быть во «всей полноте проблем», которые существуют в сегодняшнем мире.

    Ранее Лавров заявил, что если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя.

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    19 мая 2024, 14:26 • Новости дня
    Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    @ Sven Hoppe/DPA/Global Look Press

    Российская оппозиция за рубежом начинает переживать за свое будущее. Падение Украины сделает их финансирование бессмысленной задачей, поэтому они так упорно разгоняют панику вокруг возможного взятия Харькова и Одессы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Михаил Ходорковский допустил освобождение Харькова уже к концу 2024 года.

    «Михаил Ходорковский (признан иноагентом в России), как и другие оппозиционеры, сбежавшие из нашей страны, в настоящий момент разгоняет панику вокруг бедственного положения Украины. Активизация наступления ВС РФ на Харьковском направлении дает им возможность кричать об угрозе падения города-миллионника», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Данный посыл имеет достаточно конкретного адресата. Речь идет не о россиянах, а о представителях западной элиты, которые отвечают за распределение грантовых средств между либеральными группами со всего мира. Им нужно привлечь максимальное внимание к собственным персонам, показать, что они могут оказаться полезными в сложившейся ситуации», – акцентирует он.

    «Имеется здесь и банальный страх за собственное будущее. Оппозиционеры, покинувшие Россию, понимают, что падение Украины ознаменует конец их политической карьеры. Они перестанут быть интересны США и ЕС. Долларовые потоки прекратятся, сладкая жизнь подойдет к концу. Поэтому они и призывают как можно скорее снабдить ВСУ дополнительными вооружениями», – подчеркивает собеседник.

    «При этом в настоящий момент западные страны не планируют прекращать финансирование предателей Москвы. Вашингтон привык играть вдолгую. Напомню, что еще несколько десятилетий назад сторонники Бандеры не были ключевой политической силой на Украине. Однако Штаты целенаправленно спонсировали их, постепенно взращивая и подготавливая к активным действиям в будущем», – резюмирует Скачко.

    Ранее покинувший Россию бизнесмен Михаил Ходорковский предупредил западную аудиторию о скором проигрыше Украины в «войне с Россией». По его словам, данный вывод напрашивается на основании учета ряда экономических и политических факторов. Он уточнил, что уже к середине 2026 года ВСУ сумеют продолжать лишь партизанский конфликт.

    При этом Ходорковский ожидает, что к концу текущего года офис Зеленского рискует потерять Харьков, а по завершении 2025-го – Одессу. Он также подчеркнул, что Львов имеет шансы остаться не взятым лишь при условии готовности Польши ввести свои войска на западные территории соседнего государства.

    Подобный сценарий он называет наиболее лучшим. Возможность его достижения будет сохраняться лишь при условии продолжения «героического сопротивления» украинской армии. На основании неутешительного прогноза Ходорковский предложил немецким властям ужесточить экономические ограничения в отношении России.

    По его мнению, крайне необходимо усилить методы работы европейской пропаганды против Москвы и начать «перевод оборонной промышленности ФРГ на военные рельсы». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала цели России, преследуемые в рамках наступления на Харьковском направлении.

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    19 мая 2024, 19:13 • Новости дня
    Экс-замгоссекретаря США Нуланд назвала Харьков «российским городом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News назвала Харьков «российским городом».

    Она заявила, что Россия якобы допускает эскалацию конфликта «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков.

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    18 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    NYT: США планируют разместить в космосе противоспутниковое оружие
    NYT: США планируют разместить в космосе противоспутниковое оружие
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пентагон планирует создать новое поколение наземных и космических технологий для защиты американских спутников от атак, сообщила The New York Times.

    Представители министерства обороны США признают, что эта инициатива отражает серьезный сдвиг в военных операциях, поскольку космос все больше становится полем противостояния, пишет The New York Times, передает РИА «Новости».

    По данным издания, к 2026 году США планируют иметь «существенные орбитальные возможности», которые позволят «конкурировать в операциях полного спектра». Газета приводит слова помощника министра обороны США по космической политике Джона Пламба, который заявил, что милитаризация космоса неизбежна.

    Другие представители ведомства, пишет издание, не только считают космос потенциальной зоной боевых действий, но и отмечают, что размещение  оружия там идет недостаточно быстро.

    В статье отмечается, что Пентагон поставил более амбициозную задачу: широкое подавление вражеских угроз на орбите способами, сходными с теми, что применяют ВМС в океане или военно-воздушные – в небе.

    Ранее Китай решительно отверг обвинения США в разработке противоспутникового оружия, назвав их ложными и провокационными. Пекин указал, что США сами являются большой угрозой космической безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ждать космическую войну.

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    20 мая 2024, 01:52 • Новости дня
    Израиль непублично заверил в непричастности к падению вертолета Раиси
    Израиль непублично заверил в непричастности к падению вертолета Раиси
    @ Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль непублично дал понять другим странам, что «не имеет никакого отношения» к падению вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщили израильские СМИ.

    Публично официальные представители Израиля инцидент не комментировали, передает ТАСС со ссылкой на израильский 13-й канал.

    Напомним, радиус зоны, в которой проводится операция по поиску вертолета, сократился до 2 км.

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    18 мая 2024, 09:08 • Новости дня
    WSJ: Киев просит Вашингтон снять запрет на атаки по российской территории

    WSJ: Киев просит у Вашингтона разрешения снять запрет на атаки по российской территории

    WSJ: Киев просит Вашингтон снять запрет на атаки по российской территории
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ, пишет газете The Wall Street Journal.

    По данным издания, Киев просил разрешить использовать американское оружие против военных целей на российской территории, а также предоставить разведданные и помощь в определении целей, передает «Газета.Ru».

    Известно, что генерал ВВС США Си-Кью Браун-младший заявил о том, что Белый дом отказал украинским властям.

    Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории России и не меняли свою позицию по применению Киевом американского оружия.

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    20 мая 2024, 14:11 • Новости дня
    Прокурор МУС потребовал ордера на арест премьера и министра обороны Израиля

    Tекст: Ольга Никитина

    Прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

    У прокуратуры, согласно заявлению, есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года», передает ТАСС.

    В ООН заявляли ранее, что число погибших в Газе превысило 34 тысячи человек, из которых 13 тысяч – дети.

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    20 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    МИД Израиля назвал «историческим бесчестьем» возможный ордер МУС на арест Нетаньяху
    МИД Израиля назвал «историческим бесчестьем» возможный ордер МУС на арест Нетаньяху
    @ DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал скандалом исторических масштабов заявление прокурора МУС о запросе ордеров на арест премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

    «В то время как убийцы и насильники из движения ХАМАС совершили преступления против человечности в отношении наших братьев и сестер, прокурор ставит в один ряд премьера, министра обороны Израиля с гнусными монстрами ХАМАС, подобными нацистам. Это историческое бесчестье, о котором будут помнить всегда», – приводит его слова «Интерфакс».

    Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.

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    18 мая 2024, 08:20 • Новости дня
    Найдено тело похищенной ХАМАС студентки Шани Лук

    Tекст: Александра Юдина

    ЦАХАЛ вывез тело убитой боевиками ХАМАС 22-летней студентки из Германии Шани Лук в результате спецоперации в Израиль.

    По данным пресс-секретаря ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэля Хагари, в результате совместной операции армии и спецслужб, тело было «спасено», передает РБК.

    Как отметили в ЦАХАЛ, кроме Шани Лук были обнаружены тела взятых в заложники боевиками Ицхака Гелернтера и Амита Бускилы. В данный момент тела убитых опознаны, а родственники уведомлены.

    В октябре прошлого года мировые СМИ сообщили об истории девушки, после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами.

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    18 мая 2024, 21:29 • Новости дня
    ХАМАС заявило о гибели пяти израильских военных в западне в Рафахе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пятеро военных Израиля погибли в ловушке, устроенной бойцами ХАМАС на востоке города Рафах, заявило военное крыло движения «Бригады аль-Кассама».

    «Нашим бойцам удалось заманить в ловушку сионистские силы и взорвать там бомбу, убив пятерых солдат и ранив еще несколько на востоке города Рафах», – сообщило движение в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал командира «Исламского джихада» в Рафахе.

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    20 мая 2024, 22:42 • Новости дня
    СБ ООН не принял российский проект резолюции против гонки вооружений в космосе

    СБ ООН не принял предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе

    Tекст: Антон Антонов

    За российский проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе проголосовали семь членов Совбеза ООН при необходимых девяти, документ не принят, сообщают информационные агентства.

    Резолюция считается принятой, если ее поддержали девять членов СБ и не было вето со стороны постоянных членов, передает ТАСС.

    Предложенный Москвой документ набрал семь голосов (Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне), семь стран проголосовали против (США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Республика Корея, Мальта), Швейцария воздержалась, передает РИА «Новости».

    В апреле Россия наложила вето на американо-японский проект резолюции, касающийся запрета размещения ядерного оружия в космосе. Москва и Пекин настаивали, что запретить нужно все виды вооружений, но их требование было проигнорировано. В результате Россия резолюцию поддержать отказалась и заблокировала ее, пообещав представить свою.

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    19 мая 2024, 00:12 • Новости дня
    Иранские ракеты и беспилотники преодолели 12 линий обороны Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские ракеты и беспилотники в ходе массированного удара по территории Израиля 13 апреля преодолели 12 эшелонов противовоздушной обороны этой страны. Об этом заявил заместитель главы ополчения «Басидж», входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Касем Курейши.

    «Нашим ракетам и беспилотникам для достижения цели пришлось преодолеть 12 эшелонов противовоздушной обороны, что свидетельствует о высоком уровне использованных технологий», – приводит ТАСС слова Курейши со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    По словам генерала, целями Тегерана стали «две наиболее защищенные» израильские военные базы. Курейши отметил, что «все иностранные военные базы региона пришли на помощь» израильской армии, чтобы «перехватить ракеты и беспилотники», запущенные из Ирана.

    Напомним, вечером 13 апреля Иран нанес удар по Израилю, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе на атаку по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, в которой Тегеран обвиняет Израиль. В Армии обороны Израиля заявили, что перехватили 99% иранских снарядов.

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    19 мая 2024, 04:17 • Новости дня
    Лаззарини: Почти миллион жителей Рафаха покинули город

    Лаззарини: Почти миллион жителей Рафаха покинули город из-за военной операции Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что почти 800 тыс. жителей города Рафах на юге сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома из-за военной операции Израиля.

    «Почти половина населения Рафаха, 800 тыс. человек, вновь находится в пути, будучи вынужденными бежать с тех пор, как 6 мая израильские силы начали военную операцию в этом районе», – приводит заявление Лаззарини ТАСС.

    По его словам, гуманитарные зоны, созданные Израилем, не предоставляют необходимых условий для размещения такого количества беженцев. В частности, Аль-Маваси представляет собой «песчаную сельскохозяйственную землю площадью 14 квадратных километров, где люди остаются на открытом воздухе практически без зданий и дорог».

    Напомним, военная операция Израиля в Рафахе началась 6 мая. Уже на следующий день израильские военные взяли под контроль одноименный пограничный переход на границе сектора Газа с Египтом.

    Международное сообщество призывало Израиль отказаться от полномасштабной операции в Рафахе, однако израильские власти настаивают на ее необходимости для «полной победы» и разгрома вооруженных отрядов ХАМАС в секторе Газа.

    Лаззарини отмечает, что с октября 2023 года, когда Израиль начал широкомасштабную военную операцию в секторе Газа, жители анклава неоднократно покидали свои дома в поисках безопасного места.

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    20 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Пентагон заявил, что не ждет замещения сил США российскими в Нигере

    Tекст: Антон Антонов

    США не ждут, что российские силы займут в Нигере место американских или получат оставшееся американское оборудование, заявил представитель Пентагона высокого ранга.

    Как рассказали в Пентагоне, минобороны Нигера заявило, что не стремится к «значительному количеству иностранных сил в стране». Пентагон не ждет, что «антитеррористические возможности будут переданы русским». По словам представителя Пентагона, он «слышал сообщения о том, что русские могут быть в столице», но «не смог сказать точно где», передает РИА «Новости».

    Комментируя возможность того, что российские военные получат американское оборудование, которое США не смогут забрать, в Пентагоне сообщили, что военные Нигера заявляли о планах использовать его самостоятельно.

    В Пентагоне пока не могут точно ответить на вопрос о том, «что возьмут с собой». Американцы хотят «вывезти все, что смогут, чтобы защитить инвестиции американских налогоплательщиков». Однако «значительную часть инфраструктуры, включаю авиабазу или ее часть», вывезти, очевидно, не получится.

    Поскольку США рассчитывают на долгосрочные отношения с Нигером, в Пентагоне считают, что не стоит «запрещать использование оборудования», которое американцы оставят.

    Напомним, в совместном заявлении министерств обороны Нигера и США сказано, что США завершат вывод своих войск из Нигера не позднее 15 сентября 2024 года. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил, что страна заключила военные соглашения с Россией, Турцией и другими странами из-за отсутствия поддержки со стороны США в борьбе с терроризмом. СМИ утверждали, что американские военнослужащие, дислоцированные в Нигере, были переведены в режим повышенной боевой готовности в связи с размещением на той же базе российских военных специалистов.

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    19 мая 2024, 06:54 • Новости дня
    ЦАХАЛ потеряла в секторе Газа двух военных

    Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух военных в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое израильских военнослужащих погибли в ходе боевых действий против ХАМАС на юге сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля.

    Обстоятельства их гибели не приводятся. Всего с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 630 израильтян, передает ТАСС.

    В то же время число жертв израильского удара по дому к северу от лагеря беженцев Нусейрат возросло до 20.

    Израильская артиллерия также обстреливает несколько районов на востоке и в центре города Рафах на юге палестинского анклава.

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию.

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      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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