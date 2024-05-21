Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?20 комментариев
Небензя призвал оказать давление на США из-за ситуации в Газе
Небензя в СБ ООН призвал международное сообщество в связи с ситуацией в Газе оказать давление на США
Международному сообществу в связи с ситуацией в секторе Газа необходимо оказывать давление не только на Израиль, но и на США, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
В СБ ООН состоялось заседание по ситуации в Рафахе. Небензя подчеркнул, что США являются «главным союзником» Израиля, передает ТАСС.
Он полагает, что сейчас возможность перевода конфликта в политико-дипломатическое русло «выглядит призрачной», так как Израиль не собирается останавливать военные действия, хотя и не может добиться с их помощью поставленных целей. Небензя указал, что «упрямство» властей Израиля создает угрозу для израильских заложников.
Небензя отметил, что США одобрили выделение 26 млрд долларов Израилю, что «почти в восемь раз больше ежегодно выделяемой суммы». В результате у Израиля появятся «новые бомбы и ракеты для уничтожения мирных палестинцев». «Вот как на самом деле Соединенные Штаты заботятся о мире на Ближнем Востоке», – сказал постпред.
Напомним, 10 мая военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» военной операции в городе Рафах.