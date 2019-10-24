Российские военные провели патрулирование вдоль границы Сирии и Турции

Колонна российской военной полиции провела патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы, заявило Минобороны России.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в четверг СМИ со ссылкой на источники в российском оборонном ведомстве сообщили, что Россия планирует перебросить в Сирию два батальона военной полиции.

Накануне Минобороны сообщило, что в сирийский город Кобани, который находится у границы Сирии и Турции, прибыла колонна российской военной полиции.

Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития, несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии. По итогам переговоров операция турецких войск на территории арабской республики приостановлена.