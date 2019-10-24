Суд продлил запрет сестрам Хачатурян покидать дома ночью и общаться между собой

Мосгорсуд продлил до 28 декабря меру пресечения в виде запрета определенных действий двум сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца.

«Ходатайство удовлетворить, продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 28 декабря», – заявил судья, передает ТАСС.

В суде отметили, что вопрос о продлении аналогичного запрета младшей из сестер Хачатурян будет решен в ближайшее время.

Согласно избранной в отношении девушек мере пресечения, они не могут покидать свои дома в ночное время и общаться друг с другом.

Ранее в Сети появилось видео допроса сестер Хачатурян на месте убийства отца. Также было опубликовано видео, которое подтверждает, что Михаил Хачатурян издевался над ними.

Напомним, летом 2018 года тело Хачатуряна было найдено на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

14 июня 2019 года Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца.

В июле 2019 года СК возбудил уголовное дело в отношении отца девушек по статьям УК РФ 117, 132 и 133 (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера).