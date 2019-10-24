Российские космонавты на МКС помогли американцам с переездом

Астронавты НАСА на МКС временно перенесли «чайник» и «плиту» в другой американский модуль из-за проблем с кухней, одолжив для этого кабель у российских космонавтов.

В ходе переговоров со специалистами ЦУП, астронавты сообщили, что временно подключили чайник и плиту к источнику электропитания в модуле Destiny при помощи блока с кабелем, одолженным у российских космонавтов, передает РИА «Новости».

На космической кухне имеются нагреватель воды (чайник), который помимо раздачи горячей воды используется для приготовления порошковой пищи, и подогреватель (плита) для разогрева консервов.

Напомним, во вторник сообщалось, что астронавты на Международной космической станции (МКС) из-за короткого замыкания не могут пользоваться водонагревателем и вынуждены принимать пищу в российском сегменте станции.

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