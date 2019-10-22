Астронавтам НАСА на МКС пришлось идти на завтрак к россиянам

Астронавты на Международной космической станции (МКС) из-за короткого замыкания не могут пользоваться водонагревателем и вынуждены принимать пищу в российском сегменте станции.

В ходе переговоров со специалистами хьюстонского центра управления полетами (ЦУП), трансляция которых ведется НАСА, командир МКС Лука Пармитано рассказал, что на американской кухне в модуле Unity из-за короткого замыкания ночью сломался нагреватель воды и невозможно разогревать пищу.

Американские астронавты воспользовались кухней российского сегмента станции, находящейся в модуле «Звезда», после чего Пармитано попросил специалистов НАСА как можно быстрее решить проблему, передает РИА «Новости».

На космической кухне имеются нагреватель воды, который помимо раздачи горячей воды используется для приготовления сублимированной пищи, и плита для разогрева консервировов.

Напомним, в мае 2016 года на американском сегменте МКС пять суток не работала вышедшая из строя система переработки мочи.

В января 2015 года на российском сегменте МКС также ломался туалет.

Были и куда более серьезные поломки на космической станции. Так, в январе 2016 года на американском сегменте Международной космической станции (МКС) сломалась система удаления углекислого газа.

14 января 2015 года на американском модуле сработал датчик о выбросе аммиака из системы охлаждения в атмосферу станции. Cегмент МКС был изолирован, экипаж провел ночь в российском модуле. Позже данные о выбросе вредных веществ не подтвердились. 18 января датчик в американском модуле опять ложно показал выброс аммиака.

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