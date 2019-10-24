Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

Глава Роснефти Игорь Сечин во время выступления на Евразийском экономическом форуме заявил, что США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти. Он уточнил, что Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль.

«Если на предыдущих форумах в Вероне мы говорили о том, что на мировом рынке нефти действуют три регулятора – Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке остался только один регулятор – США. И это нужно воспринимать как данность», – сказал Сечин, передает ТАСС.

По его мнению, остальным участникам рынка остается отстаивать свои интересы в режиме конкурентной борьбы, выстраивая работу вокруг сложившейся структуры. «Недавние события показали, что к категории так называемых хрупких поставщиков можно отнести уже не только традиционную пятерку стран (Иран, Венесуэла, Ливия, Ирак, Нигерия – прим. ТАСС), но и Саудовскую Аравию», – добавил глава Роснефти.

На прошлой неделе нефть подешевела на статистике из США и Китая. После этого Минфин заявил, что Россия может выстоять перед резким падением цен на нефть с помощью золотого резерва.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможных последствиях низких цен на нефть для ситуации в Персидском заливе и в мире.