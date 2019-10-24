Немецкий детектив отказался передавать доказательства по делу МН17

Немецкий частный детектив Йозеф Реш считает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии дела о катастрофе МН17 в Донбассе, и берет назад предложение по передаче доказательств.

«Мой клиент сделал все возможное, чтобы выполнить публично сформулированный запрос о поддержке. Это, однако, осталось непостижимым образом не услышанным. Он указывает, что этот вопрос для него закрыт», – говорится в письме адвоката Реша, передает РИА «Новости».

По словам юриста, для Реша «процедура следствия остается необъяснимой». «Реш считает, что это страшно и тревожно, потому что данные процессы укрепляют впечатление, что реального интереса в поиске истины и расследовании не существует вообще, а скорее, доказательства намеренно утаиваются», – говорится в письме.

Ранее в четверг Реш не подтвердил сообщения о том, что он продал собранные им данные по катастрофе МН17 в Донбассе в 2014 году.

Напомним, немецкий частный детектив Йозеф Реш в ходе проведенного расследования получил ценные сведения, не учтенные в работе западными следователями. При этом ему поступали угрозы. Реш пообещал передать базу данных следователям только в присутствии представителей СМИ, однако в нидерландской прокуратуре посчитали, что это может нанести вред расследованию. Реш пообещал все равно обнародовать полученные данные.