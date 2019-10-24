Немецкий детектив ответил на вопрос о продаже данных по катастрофе МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш не подтвердил сообщения о том, что он продал собранные им данные по катастрофе МН17 в Донбассе в 2014 году.

«В СМИ... распространены утверждения о том, что мой клиент уже продал информацию по этому вопросу (катастрофа МН17) заинтересованным сторонам. От имени моего клиента я уполномочен заявить, что это неправда! Никто никогда не обращался к нему за этим ни из прессы, ни со стороны кого-либо еще», – говорится в письме адвоката Реша, которое есть в распоряжении РИА «Новости».

Юрист также отметил, что материал «технически защищен, среди прочего, кодом безопасности». «Поэтому, если какой-либо материал будет предложен или появится в будущем, или если кто-то будет ссылаться на моего клиента, это никогда не будет материалом мистера Реша», – сообщил адвокат.

Другой представитель Реша также заявил, что ни Нидерланды, ни Малайзия не обратились к Решу за информацией о МН17 в обозначенный им срок.

В сентябре Реш заявил о готовности обсудить с властями Малайзии вопрос передачи материалов расследования по делу о крушении рейса МН17 на Украине после заявления премьера Махатхира Мохамада о готовности рассмотреть его доказательства.

Напомним, немецкий частный детектив Йозеф Реш в ходе проведенного расследования получил ценные сведения, не учтенные в работе западными следователями. При этом ему поступали угрозы. Реш пообещал передать базу данных следователям только в присутствии представителей СМИ, однако в нидерландской прокуратуре посчитали, что это может нанести вред расследованию. Реш пообещал все равно обнародовать полученные данные.